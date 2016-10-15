رئيس "الترفيه": موسم الرياض حقَّق أكبر عائد بتاريخ السعودية

مبيعاته خلال ثلاثة أيام فقط بلغت أكثر من 235 مليون ريال

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالأرقام عن النجاحات التي حققتها فعاليات ‫موسم الرياض التي انطلقت الجمعة الماضية، وأشار إلى أنه خلال ثلاثة أيام فقط زار الفعاليات أكثر من ٢٥٠ ألف زائر، ‏٨٠٪ منهم سعوديون، و١٠٪ خليجيون، والبقية من مختلف دول العالم، و١١ شخصًا قطريًّا. ‏وأضاف في تغريدات من حسابه بتويتر من خلال وسم ‫#موسم_الرياض_بالأرقام: "بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض، ولسه الموسم يعتبر ما بدأ... راح يبدأ رسميًّا يوم الخميس ١٧ أكتوبر".

وأضاف آل الشيخ في تغريدة أخرى: "‏نسبة الإشغال في الفنادق وصلت ٩٨٪، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية - الرياض ٤٠٪. أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض فبلغت ٢٤ ألف وظيفة، وأكثر من ٢٢ ألف متطوع بمقابل مادي".

‏وتابع المستشار آل الشيخ: "حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ السعودية بأكثر من ٤٠٠ مليون ريال. وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٣٥ مليون ريال".