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رئيس "الترفيه": موسم الرياض حقَّق أكبر عائد بتاريخ السعودية

مبيعاته خلال ثلاثة أيام فقط بلغت أكثر من 235 مليون ريال

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالأرقام عن النجاحات التي حققتها فعاليات ‫موسم الرياض التي انطلقت الجمعة الماضية، وأشار إلى أنه خلال ثلاثة أيام فقط زار الفعاليات أكثر من ٢٥٠ ألف زائر، ‏٨٠٪ منهم سعوديون، و١٠٪ خليجيون، والبقية من مختلف دول العالم، و١١ شخصًا قطريًّا. ‏وأضاف في تغريدات من حسابه بتويتر من خلال وسم ‫#موسم_الرياض_بالأرقام: "بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض، ولسه الموسم يعتبر ما بدأ... راح يبدأ رسميًّا يوم الخميس ١٧ أكتوبر".

وأضاف آل الشيخ في تغريدة أخرى: "‏نسبة الإشغال في الفنادق وصلت ٩٨٪، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية - الرياض ٤٠٪. أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض فبلغت ٢٤ ألف وظيفة، وأكثر من ٢٢ ألف متطوع بمقابل مادي".

‏وتابع المستشار آل الشيخ: "حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ السعودية بأكثر من ٤٠٠ مليون ريال. وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٣٥ مليون ريال".

الهيئة العامة للترفيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "الترفيه": موسم الرياض حقَّق أكبر عائد بتاريخ السعودية
سبق

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالأرقام عن النجاحات التي حققتها فعاليات ‫موسم الرياض التي انطلقت الجمعة الماضية، وأشار إلى أنه خلال ثلاثة أيام فقط زار الفعاليات أكثر من ٢٥٠ ألف زائر، ‏٨٠٪ منهم سعوديون، و١٠٪ خليجيون، والبقية من مختلف دول العالم، و١١ شخصًا قطريًّا. ‏وأضاف في تغريدات من حسابه بتويتر من خلال وسم ‫#موسم_الرياض_بالأرقام: "بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض، ولسه الموسم يعتبر ما بدأ... راح يبدأ رسميًّا يوم الخميس ١٧ أكتوبر".

وأضاف آل الشيخ في تغريدة أخرى: "‏نسبة الإشغال في الفنادق وصلت ٩٨٪، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية - الرياض ٤٠٪. أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض فبلغت ٢٤ ألف وظيفة، وأكثر من ٢٢ ألف متطوع بمقابل مادي".

‏وتابع المستشار آل الشيخ: "حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ السعودية بأكثر من ٤٠٠ مليون ريال. وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٣٥ مليون ريال".

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
11:58 PM

رئيس "الترفيه": موسم الرياض حقَّق أكبر عائد بتاريخ السعودية

مبيعاته خلال ثلاثة أيام فقط بلغت أكثر من 235 مليون ريال

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
20
11,390

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالأرقام عن النجاحات التي حققتها فعاليات ‫موسم الرياض التي انطلقت الجمعة الماضية، وأشار إلى أنه خلال ثلاثة أيام فقط زار الفعاليات أكثر من ٢٥٠ ألف زائر، ‏٨٠٪ منهم سعوديون، و١٠٪ خليجيون، والبقية من مختلف دول العالم، و١١ شخصًا قطريًّا. ‏وأضاف في تغريدات من حسابه بتويتر من خلال وسم ‫#موسم_الرياض_بالأرقام: "بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض، ولسه الموسم يعتبر ما بدأ... راح يبدأ رسميًّا يوم الخميس ١٧ أكتوبر".

وأضاف آل الشيخ في تغريدة أخرى: "‏نسبة الإشغال في الفنادق وصلت ٩٨٪، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية - الرياض ٤٠٪. أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض فبلغت ٢٤ ألف وظيفة، وأكثر من ٢٢ ألف متطوع بمقابل مادي".

‏وتابع المستشار آل الشيخ: "حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ السعودية بأكثر من ٤٠٠ مليون ريال. وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٣٥ مليون ريال".

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,087
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,783
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,886
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,600

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