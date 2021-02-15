النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبل اضطراب يستمر أيامًا.. "المسند": استقرار يسود الأجواء وهكذا يبدأ التحول

قال: حالة ماطرة منتظرة تضم هطولات وتساقط ثلوج خفيفة أقصى الشمال

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن حالة الاستقرار العامة لا تزال تسود أجواء #السعودية.

وأوضح: "هذا يسبق حالة جوية ماطرة قد تبدأ يوم غد وتستمر لبضعة أيام، وتتزامن مع اضطرابات جوية (أمطار، رياح نشطة، غبار، تساقط ثلوج خفيفة أقصى الشمال).

وأضاف: "غدًا تبدأ الرياح النشطة والمثيرة للغبار، ويزداد نشاطها وغبارها يوم الأربعاء".

الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قبل اضطراب يستمر أيامًا.. "المسند": استقرار يسود الأجواء وهكذا يبدأ التحول
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن حالة الاستقرار العامة لا تزال تسود أجواء #السعودية.

وأوضح: "هذا يسبق حالة جوية ماطرة قد تبدأ يوم غد وتستمر لبضعة أيام، وتتزامن مع اضطرابات جوية (أمطار، رياح نشطة، غبار، تساقط ثلوج خفيفة أقصى الشمال).

وأضاف: "غدًا تبدأ الرياح النشطة والمثيرة للغبار، ويزداد نشاطها وغبارها يوم الأربعاء".

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
11:58 AM

قبل اضطراب يستمر أيامًا.. "المسند": استقرار يسود الأجواء وهكذا يبدأ التحول

قال: حالة ماطرة منتظرة تضم هطولات وتساقط ثلوج خفيفة أقصى الشمال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,720

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن حالة الاستقرار العامة لا تزال تسود أجواء #السعودية.

وأوضح: "هذا يسبق حالة جوية ماطرة قد تبدأ يوم غد وتستمر لبضعة أيام، وتتزامن مع اضطرابات جوية (أمطار، رياح نشطة، غبار، تساقط ثلوج خفيفة أقصى الشمال).

وأضاف: "غدًا تبدأ الرياح النشطة والمثيرة للغبار، ويزداد نشاطها وغبارها يوم الأربعاء".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,102
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,807
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,484

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة