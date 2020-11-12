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نقل الرئيس الأوكراني إلى المستشفى بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"

"زيلينسكي" قرر مغادرة العزل المنزلي والتوجه إليها

نقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المستشفى اليوم (الخميس)؛ بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق هذا الأسبوع.

ونقلت "رويترز" عن متحدثة باسم الرئاسة، أن "زيلينسكي" كان معزولاً في منزله، لكنه قرر الانتقال إلى مستشفى فيوفانيا.

وأشارت إلى أن المستشفى توفر ظروفًا أفضل للمرضى.

وأعلن "زيلينسكي" الاثنين الماضي أن اختباراته لفيروس كورونا جاءت إيجابية، كما أبلغ عن إصابة ثلاثة مسؤولين كبار آخرين، هم: وزير المالية، ووزير الدفاع، وكبير مساعدي "زيلينسكي".

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نقل الرئيس الأوكراني إلى المستشفى بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"
سبق

نقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المستشفى اليوم (الخميس)؛ بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق هذا الأسبوع.

ونقلت "رويترز" عن متحدثة باسم الرئاسة، أن "زيلينسكي" كان معزولاً في منزله، لكنه قرر الانتقال إلى مستشفى فيوفانيا.

وأشارت إلى أن المستشفى توفر ظروفًا أفضل للمرضى.

وأعلن "زيلينسكي" الاثنين الماضي أن اختباراته لفيروس كورونا جاءت إيجابية، كما أبلغ عن إصابة ثلاثة مسؤولين كبار آخرين، هم: وزير المالية، ووزير الدفاع، وكبير مساعدي "زيلينسكي".

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
05:50 PM

نقل الرئيس الأوكراني إلى المستشفى بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"

"زيلينسكي" قرر مغادرة العزل المنزلي والتوجه إليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المستشفى اليوم (الخميس)؛ بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق هذا الأسبوع.

ونقلت "رويترز" عن متحدثة باسم الرئاسة، أن "زيلينسكي" كان معزولاً في منزله، لكنه قرر الانتقال إلى مستشفى فيوفانيا.

وأشارت إلى أن المستشفى توفر ظروفًا أفضل للمرضى.

وأعلن "زيلينسكي" الاثنين الماضي أن اختباراته لفيروس كورونا جاءت إيجابية، كما أبلغ عن إصابة ثلاثة مسؤولين كبار آخرين، هم: وزير المالية، ووزير الدفاع، وكبير مساعدي "زيلينسكي".

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