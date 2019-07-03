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"مجلس التعاون" يدين الهجوم الإرهابي للحوثيين على مطار أبها

الأمين العام: جريمة إرهابية تتعارض مع القانون الدولي والإنساني

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني؛ عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، الذي أدّى إلى إصابة عديد من المدنيين، ووصفه بأنه جريمة إرهابية تتعارض مع القانون الدولي والإنساني.

ووفق "سكاي نيوز" استنكر الأمين العام، استهداف المنشآت المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في المملكة، باعتباره جريمة حرب، وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين الآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، وبرهاناً واضحاً على تجاوز ميليشيات الحوثي الارهابية كل القيم الإسلامية والقوانين الدولية.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي، إلى التنديد بمثل هذه الجرائم العدوانية ضد المناطق المدنية في المملكة؛ مطالباً مجلس الأمن الدولي بوضع حد لاستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية في تهديدٍ واضحٍ للأمن والسلم الإقليمي.

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"مجلس التعاون" يدين الهجوم الإرهابي للحوثيين على مطار أبها
سبق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني؛ عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، الذي أدّى إلى إصابة عديد من المدنيين، ووصفه بأنه جريمة إرهابية تتعارض مع القانون الدولي والإنساني.

ووفق "سكاي نيوز" استنكر الأمين العام، استهداف المنشآت المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في المملكة، باعتباره جريمة حرب، وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين الآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، وبرهاناً واضحاً على تجاوز ميليشيات الحوثي الارهابية كل القيم الإسلامية والقوانين الدولية.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي، إلى التنديد بمثل هذه الجرائم العدوانية ضد المناطق المدنية في المملكة؛ مطالباً مجلس الأمن الدولي بوضع حد لاستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية في تهديدٍ واضحٍ للأمن والسلم الإقليمي.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
10:34 AM

"مجلس التعاون" يدين الهجوم الإرهابي للحوثيين على مطار أبها

الأمين العام: جريمة إرهابية تتعارض مع القانون الدولي والإنساني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني؛ عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، الذي أدّى إلى إصابة عديد من المدنيين، ووصفه بأنه جريمة إرهابية تتعارض مع القانون الدولي والإنساني.

ووفق "سكاي نيوز" استنكر الأمين العام، استهداف المنشآت المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في المملكة، باعتباره جريمة حرب، وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين الآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، وبرهاناً واضحاً على تجاوز ميليشيات الحوثي الارهابية كل القيم الإسلامية والقوانين الدولية.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي، إلى التنديد بمثل هذه الجرائم العدوانية ضد المناطق المدنية في المملكة؛ مطالباً مجلس الأمن الدولي بوضع حد لاستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية في تهديدٍ واضحٍ للأمن والسلم الإقليمي.

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