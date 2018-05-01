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مصادر: لا علاقة بين فيديو "مُشعل النار بالكرتون" و"حريق جدة"

أكّدت أن الواقعة التي ظهر بها أحد الأشخاص  حدثت خارج المملكة

نفت مصادر أيَّ صلة بين مقطع الفيديو المتداول لإشعال شخص متعمّداً كرتون مواد غذائية داخل مركز تسويقي، والحريق الذي اندلع في مركز تجاري في حي الحمراء بجدة، الأحد الماضي، مؤكدة أن مقطع الفيديو لواقعة خارج المملكة.

وقالت المصادر: واقعة إشعال شخص كرتون مواد غذائية حدثت خارج المملكة، وكانت عبارة عن حريق محدود تمّت السيطرة عليه، ولا علاقة له بحادثة حريق جدة.

يُشار إلى أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في المركز التجاري، والذي أتى على المركز بالكامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: لا علاقة بين فيديو "مُشعل النار بالكرتون" و"حريق جدة"
سبق

نفت مصادر أيَّ صلة بين مقطع الفيديو المتداول لإشعال شخص متعمّداً كرتون مواد غذائية داخل مركز تسويقي، والحريق الذي اندلع في مركز تجاري في حي الحمراء بجدة، الأحد الماضي، مؤكدة أن مقطع الفيديو لواقعة خارج المملكة.

وقالت المصادر: واقعة إشعال شخص كرتون مواد غذائية حدثت خارج المملكة، وكانت عبارة عن حريق محدود تمّت السيطرة عليه، ولا علاقة له بحادثة حريق جدة.

يُشار إلى أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في المركز التجاري، والذي أتى على المركز بالكامل.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:20 PM

مصادر: لا علاقة بين فيديو "مُشعل النار بالكرتون" و"حريق جدة"

أكّدت أن الواقعة التي ظهر بها أحد الأشخاص  حدثت خارج المملكة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
4
12,014

نفت مصادر أيَّ صلة بين مقطع الفيديو المتداول لإشعال شخص متعمّداً كرتون مواد غذائية داخل مركز تسويقي، والحريق الذي اندلع في مركز تجاري في حي الحمراء بجدة، الأحد الماضي، مؤكدة أن مقطع الفيديو لواقعة خارج المملكة.

وقالت المصادر: واقعة إشعال شخص كرتون مواد غذائية حدثت خارج المملكة، وكانت عبارة عن حريق محدود تمّت السيطرة عليه، ولا علاقة له بحادثة حريق جدة.

يُشار إلى أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في المركز التجاري، والذي أتى على المركز بالكامل.

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