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العلم لا ينتهي بسنّ.. سبعيني بجازان يعود لمقاعد الدراسة والمدرسة تكرّمه

شكر مدير تعليم صبيا على التعاون الكبير الذي حظي به لمواصلة التعلم

سجل العم صالح مفرح المصغري، البالغ من العمر 70 عاماً، اسمه كأكبر طالب يؤدي الاختبارات في مجمع آل مشحنة التعليمي التابع لتعليم صبيا في الصف الثاني ثانوي.

وانخرط المصغري في الدراسة رغبة في الاستزادة من العلم والتحصيل، وليس طلباً لمنصب أو مهنة كما يقول؛ حيث يرغب في إكمال دراسته.

وقال: استقبلني مدير مجمع آل مشحنة والطاقم التعليمي بالبشاشة والابتسامة والعبارات التشجيعية التي زادت من عزمي وإصراري على مواصلة الدراسة.

وقدّم شكره وتقديره لمدير التعليم بصبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي؛ وذلك لما وجده من تعاون كبير منه حتى يتسنى له إكمال تعليمه وتعلمه، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه.

تجدر الإشارة إلى أن العم صالح المصغري متقاعد من أحد القطاعات العسكرية ومتابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعي وما يدور حوله من مواضيع اجتماعية متنوعة.

وقد قامت إدارة المدرسة بتكريمه واعتبرته نموذجاً يحتذى به في المثابرة على طلب العلم وتجاوز التحديات.

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العلم لا ينتهي بسنّ.. سبعيني بجازان يعود لمقاعد الدراسة والمدرسة تكرّمه
سبق

سجل العم صالح مفرح المصغري، البالغ من العمر 70 عاماً، اسمه كأكبر طالب يؤدي الاختبارات في مجمع آل مشحنة التعليمي التابع لتعليم صبيا في الصف الثاني ثانوي.

وانخرط المصغري في الدراسة رغبة في الاستزادة من العلم والتحصيل، وليس طلباً لمنصب أو مهنة كما يقول؛ حيث يرغب في إكمال دراسته.

وقال: استقبلني مدير مجمع آل مشحنة والطاقم التعليمي بالبشاشة والابتسامة والعبارات التشجيعية التي زادت من عزمي وإصراري على مواصلة الدراسة.

وقدّم شكره وتقديره لمدير التعليم بصبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي؛ وذلك لما وجده من تعاون كبير منه حتى يتسنى له إكمال تعليمه وتعلمه، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه.

تجدر الإشارة إلى أن العم صالح المصغري متقاعد من أحد القطاعات العسكرية ومتابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعي وما يدور حوله من مواضيع اجتماعية متنوعة.

وقد قامت إدارة المدرسة بتكريمه واعتبرته نموذجاً يحتذى به في المثابرة على طلب العلم وتجاوز التحديات.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
05:57 PM

العلم لا ينتهي بسنّ.. سبعيني بجازان يعود لمقاعد الدراسة والمدرسة تكرّمه

شكر مدير تعليم صبيا على التعاون الكبير الذي حظي به لمواصلة التعلم

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
2
1,886

سجل العم صالح مفرح المصغري، البالغ من العمر 70 عاماً، اسمه كأكبر طالب يؤدي الاختبارات في مجمع آل مشحنة التعليمي التابع لتعليم صبيا في الصف الثاني ثانوي.

وانخرط المصغري في الدراسة رغبة في الاستزادة من العلم والتحصيل، وليس طلباً لمنصب أو مهنة كما يقول؛ حيث يرغب في إكمال دراسته.

وقال: استقبلني مدير مجمع آل مشحنة والطاقم التعليمي بالبشاشة والابتسامة والعبارات التشجيعية التي زادت من عزمي وإصراري على مواصلة الدراسة.

وقدّم شكره وتقديره لمدير التعليم بصبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي؛ وذلك لما وجده من تعاون كبير منه حتى يتسنى له إكمال تعليمه وتعلمه، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه.

تجدر الإشارة إلى أن العم صالح المصغري متقاعد من أحد القطاعات العسكرية ومتابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعي وما يدور حوله من مواضيع اجتماعية متنوعة.

وقد قامت إدارة المدرسة بتكريمه واعتبرته نموذجاً يحتذى به في المثابرة على طلب العلم وتجاوز التحديات.

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