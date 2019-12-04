الشباب يقيل مدربه "خورخي ألميرون"
قررت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مقدمةً شكرها للمدرب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.
وكان الشباب قد خسر اليوم أمام الشعلة 2-1 في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ليودع البطولة مبكراً.
الشباب
رئيس الشباب
خالد البلطان
إقالة المدرب خورخي ألميرون
الشباب يقيل مدربه "خورخي ألميرون"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-04
قررت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مقدمةً شكرها للمدرب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.
وكان الشباب قد خسر اليوم أمام الشعلة 2-1 في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ليودع البطولة مبكراً.
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
09:24 PM
الشباب يقيل مدربه "خورخي ألميرون"
قررت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مقدمةً شكرها للمدرب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.
وكان الشباب قد خسر اليوم أمام الشعلة 2-1 في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ليودع البطولة مبكراً.