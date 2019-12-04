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الشباب يقيل مدربه "خورخي ألميرون"

قررت إدارة نادي ‫الشباب برئاسة خالد البلطان، إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مقدمةً شكرها للمدرب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

‫وكان الشباب قد خسر اليوم أمام الشعلة 2-1 في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ليودع البطولة مبكراً.

الشباب رئيس الشباب خالد البلطان إقالة المدرب خورخي ألميرون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يقيل مدربه "خورخي ألميرون"
سبق

قررت إدارة نادي ‫الشباب برئاسة خالد البلطان، إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مقدمةً شكرها للمدرب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

‫وكان الشباب قد خسر اليوم أمام الشعلة 2-1 في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ليودع البطولة مبكراً.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
09:24 PM

الشباب يقيل مدربه "خورخي ألميرون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت إدارة نادي ‫الشباب برئاسة خالد البلطان، إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مقدمةً شكرها للمدرب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

‫وكان الشباب قد خسر اليوم أمام الشعلة 2-1 في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ليودع البطولة مبكراً.

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