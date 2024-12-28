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دلل بحديث وآية.. "المطلق" يجيز التهنئة بأعياد غير المسلمين بشروط

قال: "لا بأس".. نحن مأمورون أن نحسّن أخلاقنا مع الناس لنكون قدوة

أفتى المستشار بالديوان الملكي ،عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بأنه لا بأس بالتهنئة بأعياد غير المسلمين إذا كان ذلك في سبيل مصلحة الدعوة إلى الله.

جاء ذلك، في رده أمس الإثنين ضمن برنامج "سؤال على الهاتف" على إذاعة القرآن الكريم، عن حكم التهنئة بأعياد غير المسلمين، وقال: "إذا كان الإنسان يقصد بالتهنئة مصلحة تنفعه وتنفع الدين وتنفع هذا الشخص ومن أعظم المصالح الدينية؛ فليهنئهم".

وأضاف "المطلق": نحن مأمورون أن نحسّن أخلاقنا مع الناس لنكون قدوة لدعوتهم إلى دين الله، والله قال في القرآن لبني إسرائيل {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً}، والنبي ﷺ يقول: "اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس -جميع الناس- بخلق حسن".

وأوضح: "إذا كان الإنسان له أصدقاء أو جيران ويريد أن يحسن معاملتهم، ليبلغهم دين الله عملياً، فلا بأس بذلك، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وأن يكون ذلك في سبيل مصلحة الدعوة إلى الله التي هي مصلحة للمسلم ولغير المسلم".

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دلل بحديث وآية.. "المطلق" يجيز التهنئة بأعياد غير المسلمين بشروط
سبق

أفتى المستشار بالديوان الملكي ،عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بأنه لا بأس بالتهنئة بأعياد غير المسلمين إذا كان ذلك في سبيل مصلحة الدعوة إلى الله.

جاء ذلك، في رده أمس الإثنين ضمن برنامج "سؤال على الهاتف" على إذاعة القرآن الكريم، عن حكم التهنئة بأعياد غير المسلمين، وقال: "إذا كان الإنسان يقصد بالتهنئة مصلحة تنفعه وتنفع الدين وتنفع هذا الشخص ومن أعظم المصالح الدينية؛ فليهنئهم".

وأضاف "المطلق": نحن مأمورون أن نحسّن أخلاقنا مع الناس لنكون قدوة لدعوتهم إلى دين الله، والله قال في القرآن لبني إسرائيل {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً}، والنبي ﷺ يقول: "اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس -جميع الناس- بخلق حسن".

وأوضح: "إذا كان الإنسان له أصدقاء أو جيران ويريد أن يحسن معاملتهم، ليبلغهم دين الله عملياً، فلا بأس بذلك، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وأن يكون ذلك في سبيل مصلحة الدعوة إلى الله التي هي مصلحة للمسلم ولغير المسلم".

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
01:06 PM

دلل بحديث وآية.. "المطلق" يجيز التهنئة بأعياد غير المسلمين بشروط

قال: "لا بأس".. نحن مأمورون أن نحسّن أخلاقنا مع الناس لنكون قدوة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
17
5,024

أفتى المستشار بالديوان الملكي ،عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بأنه لا بأس بالتهنئة بأعياد غير المسلمين إذا كان ذلك في سبيل مصلحة الدعوة إلى الله.

جاء ذلك، في رده أمس الإثنين ضمن برنامج "سؤال على الهاتف" على إذاعة القرآن الكريم، عن حكم التهنئة بأعياد غير المسلمين، وقال: "إذا كان الإنسان يقصد بالتهنئة مصلحة تنفعه وتنفع الدين وتنفع هذا الشخص ومن أعظم المصالح الدينية؛ فليهنئهم".

وأضاف "المطلق": نحن مأمورون أن نحسّن أخلاقنا مع الناس لنكون قدوة لدعوتهم إلى دين الله، والله قال في القرآن لبني إسرائيل {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً}، والنبي ﷺ يقول: "اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس -جميع الناس- بخلق حسن".

وأوضح: "إذا كان الإنسان له أصدقاء أو جيران ويريد أن يحسن معاملتهم، ليبلغهم دين الله عملياً، فلا بأس بذلك، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وأن يكون ذلك في سبيل مصلحة الدعوة إلى الله التي هي مصلحة للمسلم ولغير المسلم".

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