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وزير الرياضة يطمئن على صحة اللاعب خالد الزيلعي

اطمأن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في اتصال هاتفي على صحة وأحوال اللاعب خالد الزيلعي بعد إصابته بعارض صحي مفاجئ، سائلاً الله العلي القدير أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل.

وكان خالد الزيلعي (33 عامًا) قد أعلن في اليومَين الماضيَين تعرُّضه للإصابة بمرض نادر مجهول الأسباب.

وسبق للزيلعي اللعب في صفوف النصر من عام 2009 إلى عام 2016، كما مثَّل أندية الفيصلي والباطن والرائد وأبها والخليج والعين السعودي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يطمئن على صحة اللاعب خالد الزيلعي
سبق

اطمأن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في اتصال هاتفي على صحة وأحوال اللاعب خالد الزيلعي بعد إصابته بعارض صحي مفاجئ، سائلاً الله العلي القدير أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل.

وكان خالد الزيلعي (33 عامًا) قد أعلن في اليومَين الماضيَين تعرُّضه للإصابة بمرض نادر مجهول الأسباب.

وسبق للزيلعي اللعب في صفوف النصر من عام 2009 إلى عام 2016، كما مثَّل أندية الفيصلي والباطن والرائد وأبها والخليج والعين السعودي.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
12:10 AM

وزير الرياضة يطمئن على صحة اللاعب خالد الزيلعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اطمأن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في اتصال هاتفي على صحة وأحوال اللاعب خالد الزيلعي بعد إصابته بعارض صحي مفاجئ، سائلاً الله العلي القدير أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل.

وكان خالد الزيلعي (33 عامًا) قد أعلن في اليومَين الماضيَين تعرُّضه للإصابة بمرض نادر مجهول الأسباب.

وسبق للزيلعي اللعب في صفوف النصر من عام 2009 إلى عام 2016، كما مثَّل أندية الفيصلي والباطن والرائد وأبها والخليج والعين السعودي.

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