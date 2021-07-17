النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يصيب وزير الصحة البريطاني

"جاويد" أشار إلى أن الأعراض خفيفة

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم (السبت)، إصابته بفيروس كورونا، إلّا أنه أشار إلى أن الأعراض خفيفة.

وقال "جاويد" عبر "تويتر": "يرجى التأكد من التقدم للحصول على لقاح ضد كورونا الخاص بك، إذا لم تكن قد فعلت ذلك".

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يصيب وزير الصحة البريطاني
سبق

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم (السبت)، إصابته بفيروس كورونا، إلّا أنه أشار إلى أن الأعراض خفيفة.

وقال "جاويد" عبر "تويتر": "يرجى التأكد من التقدم للحصول على لقاح ضد كورونا الخاص بك، إذا لم تكن قد فعلت ذلك".

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
04:24 PM
اخر تعديل
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:47 AM

"كورونا" يصيب وزير الصحة البريطاني

"جاويد" أشار إلى أن الأعراض خفيفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,247

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم (السبت)، إصابته بفيروس كورونا، إلّا أنه أشار إلى أن الأعراض خفيفة.

وقال "جاويد" عبر "تويتر": "يرجى التأكد من التقدم للحصول على لقاح ضد كورونا الخاص بك، إذا لم تكن قد فعلت ذلك".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,959
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,077
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,876

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة