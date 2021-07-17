"كورونا" يصيب وزير الصحة البريطاني

"جاويد" أشار إلى أن الأعراض خفيفة

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم (السبت)، إصابته بفيروس كورونا، إلّا أنه أشار إلى أن الأعراض خفيفة.

وقال "جاويد" عبر "تويتر": "يرجى التأكد من التقدم للحصول على لقاح ضد كورونا الخاص بك، إذا لم تكن قد فعلت ذلك".