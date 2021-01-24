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20 % زيادة في النسبة المخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج من مشتريات القمح

في إطار جهود السعودية لتحقيق الأمن الغذائي

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة زيادة النسبة المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج من مشتريات السعودية من القمح إلى (20 %) بدلاً من نسبة (10 %) بداية من العام المالي (1443/ 1444هـ).

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود السعودية لتحقيق الأمن الغذائي، داعية الشركات السعودية المستثمِرة في الخارج للاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين ضمن الشركات المؤهلة لتوريد القمح للمؤسسة العامة للحبوب، من خلال موقعَي "الوزارة"، والمؤسسة العامة للحبوب، والتواصل مع الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض؛ لتسجيل شركاتهم رسميًّا، وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة.

وللاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين لتوريد إنتاجهم من القمح للمؤسسة العامة للحبوب يُرجَى زيارة موقعَي الوزارة www.mewa.gov.sa ، والمؤسسة العامة للحبوب https:/ / www.sago.gov.sa/ Import/ SuppliersDocs.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حددت في وقت سابق ضوابط إجراءات ومتطلبات مشتريات السعودية السنوية من القمح للشركات / والمستثمرين السعوديين في الخارج؛ وذلك تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم 25056 وتاريخ 27 / 10 / 1437هـ بشأن تخصيص نسبة من مشتريات السعودية السنوية من القمح للشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج، على أن تقوم المؤسسة العامة للحبوب بدعوة الشركات السعودية المستثمِرة في الخارج والمسجَّلة رسميًّا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقديم عروضهم وفق المواصفات المحددة لاستيراد القمح، على أن يكون السعر متوافقًا مع الأسعار التي يؤمَّن بها القمح من الأسواق العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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20 % زيادة في النسبة المخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج من مشتريات القمح
سبق

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة زيادة النسبة المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج من مشتريات السعودية من القمح إلى (20 %) بدلاً من نسبة (10 %) بداية من العام المالي (1443/ 1444هـ).

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود السعودية لتحقيق الأمن الغذائي، داعية الشركات السعودية المستثمِرة في الخارج للاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين ضمن الشركات المؤهلة لتوريد القمح للمؤسسة العامة للحبوب، من خلال موقعَي "الوزارة"، والمؤسسة العامة للحبوب، والتواصل مع الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض؛ لتسجيل شركاتهم رسميًّا، وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة.

وللاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين لتوريد إنتاجهم من القمح للمؤسسة العامة للحبوب يُرجَى زيارة موقعَي الوزارة www.mewa.gov.sa ، والمؤسسة العامة للحبوب https:/ / www.sago.gov.sa/ Import/ SuppliersDocs.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حددت في وقت سابق ضوابط إجراءات ومتطلبات مشتريات السعودية السنوية من القمح للشركات / والمستثمرين السعوديين في الخارج؛ وذلك تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم 25056 وتاريخ 27 / 10 / 1437هـ بشأن تخصيص نسبة من مشتريات السعودية السنوية من القمح للشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج، على أن تقوم المؤسسة العامة للحبوب بدعوة الشركات السعودية المستثمِرة في الخارج والمسجَّلة رسميًّا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقديم عروضهم وفق المواصفات المحددة لاستيراد القمح، على أن يكون السعر متوافقًا مع الأسعار التي يؤمَّن بها القمح من الأسواق العالمية.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:41 PM

20 % زيادة في النسبة المخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج من مشتريات القمح

في إطار جهود السعودية لتحقيق الأمن الغذائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة زيادة النسبة المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج من مشتريات السعودية من القمح إلى (20 %) بدلاً من نسبة (10 %) بداية من العام المالي (1443/ 1444هـ).

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود السعودية لتحقيق الأمن الغذائي، داعية الشركات السعودية المستثمِرة في الخارج للاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين ضمن الشركات المؤهلة لتوريد القمح للمؤسسة العامة للحبوب، من خلال موقعَي "الوزارة"، والمؤسسة العامة للحبوب، والتواصل مع الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض؛ لتسجيل شركاتهم رسميًّا، وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة.

وللاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين لتوريد إنتاجهم من القمح للمؤسسة العامة للحبوب يُرجَى زيارة موقعَي الوزارة www.mewa.gov.sa ، والمؤسسة العامة للحبوب https:/ / www.sago.gov.sa/ Import/ SuppliersDocs.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حددت في وقت سابق ضوابط إجراءات ومتطلبات مشتريات السعودية السنوية من القمح للشركات / والمستثمرين السعوديين في الخارج؛ وذلك تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم 25056 وتاريخ 27 / 10 / 1437هـ بشأن تخصيص نسبة من مشتريات السعودية السنوية من القمح للشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج، على أن تقوم المؤسسة العامة للحبوب بدعوة الشركات السعودية المستثمِرة في الخارج والمسجَّلة رسميًّا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقديم عروضهم وفق المواصفات المحددة لاستيراد القمح، على أن يكون السعر متوافقًا مع الأسعار التي يؤمَّن بها القمح من الأسواق العالمية.

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