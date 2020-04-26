وقال الخريف؛ عبر حسابه في "تويتر": نيابة عن جميع العاملين وأصحاب الأعمال في المصانع، أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، آيات الشكر والتقدير على أمره الكريم بعودة العمل فيها، ونؤكّد على جميع الجهات المعنية في القطاع الصناعي، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضمنها الأمر الملكي الكريم.

رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف؛ الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على أمره الكريم بعودة العمل في المصانع.

الخريف يرفع شكره للملك ويؤكّد على القطاع الصناعي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-26 رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف؛ الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على أمره الكريم بعودة العمل في المصانع. وقال الخريف؛ عبر حسابه في "تويتر": نيابة عن جميع العاملين وأصحاب الأعمال في المصانع، أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، آيات الشكر والتقدير على أمره الكريم بعودة العمل فيها، ونؤكّد على جميع الجهات المعنية في القطاع الصناعي، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضمنها الأمر الملكي الكريم.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 11:52 AM

الخريف يرفع شكره للملك ويؤكّد على القطاع الصناعي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية قال: نيابة عن جميع العاملين وأصحاب الأعمال في المصانع على أمره الكريم بعودة العمل فيها





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رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف؛ الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على أمره الكريم بعودة العمل في المصانع.

وقال الخريف؛ عبر حسابه في "تويتر": نيابة عن جميع العاملين وأصحاب الأعمال في المصانع، أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، آيات الشكر والتقدير على أمره الكريم بعودة العمل فيها، ونؤكّد على جميع الجهات المعنية في القطاع الصناعي، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضمنها الأمر الملكي الكريم.