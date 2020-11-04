النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزكاة" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن أكتوبر

في موعد أقصاه 10 نوفمبر الجاري.. تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي؛ وذلك في موعد أقصاه العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

وحثت الهيئة، المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)؛ تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت الأشخاص المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الثامنة صباحًا إلى الرابعة مساءً، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعد ضريبة الاستقطاع، واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تستقطع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة؛ نظير خدمات تقدّمها داخل المملكة؛ وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة الاستقطاع

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الزكاة" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن أكتوبر
سبق

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي؛ وذلك في موعد أقصاه العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

وحثت الهيئة، المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)؛ تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت الأشخاص المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الثامنة صباحًا إلى الرابعة مساءً، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعد ضريبة الاستقطاع، واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تستقطع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة؛ نظير خدمات تقدّمها داخل المملكة؛ وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
01:26 PM

"الزكاة" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن أكتوبر

في موعد أقصاه 10 نوفمبر الجاري.. تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
493

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي؛ وذلك في موعد أقصاه العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

وحثت الهيئة، المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)؛ تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت الأشخاص المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الثامنة صباحًا إلى الرابعة مساءً، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعد ضريبة الاستقطاع، واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تستقطع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة؛ نظير خدمات تقدّمها داخل المملكة؛ وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,516
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,867
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,912
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,997

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة