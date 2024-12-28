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تحت شعار "مكارم الأخلاق" ..  "زعلة" يدشن حملة "الأمر بالمعروف "بصامطة

تشتمل على برامج توعوية لتعزيز الانتماء والتحذير من التحزبات الخارجية

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة صباح اليوم الحملة التوعوية مكارم الأخلاق التي تنظمها رئاسة هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بالمملكة بهدف نشر الأخلاق الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ونشرها في أوساط المجتمع وبيان كمال الدين بكمال الخلق والتحذير من الأخلاق السيئة والدعوة إلى الأخلاق والقيم الإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ صامطة في مكتبه بالمحافظة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصامطة الشيخ أحمد بن محمد مطمي شريفي.

وأشاد "زعلة" بالدور المهم والبارز الذي يقوم به فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة في تنفيذ الحملات التوعوية التي تهدف إلى تعزيز حب الوطن والانتماء له والتحذير من الجماعات والتحزبات الخارجية، مؤكدًا دعم المحافظة لهذه الحملات الوطنية لتصل للمجتمع.

واستمع "زعلة" إلى شرح مفصل من قِبل رئيس الهيئة عن هذه الحملة التي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة والتحذير من الأخلاق السيئة.

وأكد "شريفي" أن فرع الهيئة بصامطة سوف يبرم شراكة مجتمعية مع الجهات الحكومية والأهلية لتفعيل الحملة.

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تحت شعار "مكارم الأخلاق" ..  "زعلة" يدشن حملة "الأمر بالمعروف "بصامطة
سبق

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة صباح اليوم الحملة التوعوية مكارم الأخلاق التي تنظمها رئاسة هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بالمملكة بهدف نشر الأخلاق الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ونشرها في أوساط المجتمع وبيان كمال الدين بكمال الخلق والتحذير من الأخلاق السيئة والدعوة إلى الأخلاق والقيم الإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ صامطة في مكتبه بالمحافظة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصامطة الشيخ أحمد بن محمد مطمي شريفي.

وأشاد "زعلة" بالدور المهم والبارز الذي يقوم به فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة في تنفيذ الحملات التوعوية التي تهدف إلى تعزيز حب الوطن والانتماء له والتحذير من الجماعات والتحزبات الخارجية، مؤكدًا دعم المحافظة لهذه الحملات الوطنية لتصل للمجتمع.

واستمع "زعلة" إلى شرح مفصل من قِبل رئيس الهيئة عن هذه الحملة التي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة والتحذير من الأخلاق السيئة.

وأكد "شريفي" أن فرع الهيئة بصامطة سوف يبرم شراكة مجتمعية مع الجهات الحكومية والأهلية لتفعيل الحملة.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
09:58 PM

تحت شعار "مكارم الأخلاق" ..  "زعلة" يدشن حملة "الأمر بالمعروف "بصامطة

تشتمل على برامج توعوية لتعزيز الانتماء والتحذير من التحزبات الخارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة صباح اليوم الحملة التوعوية مكارم الأخلاق التي تنظمها رئاسة هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بالمملكة بهدف نشر الأخلاق الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ونشرها في أوساط المجتمع وبيان كمال الدين بكمال الخلق والتحذير من الأخلاق السيئة والدعوة إلى الأخلاق والقيم الإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ صامطة في مكتبه بالمحافظة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصامطة الشيخ أحمد بن محمد مطمي شريفي.

وأشاد "زعلة" بالدور المهم والبارز الذي يقوم به فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة في تنفيذ الحملات التوعوية التي تهدف إلى تعزيز حب الوطن والانتماء له والتحذير من الجماعات والتحزبات الخارجية، مؤكدًا دعم المحافظة لهذه الحملات الوطنية لتصل للمجتمع.

واستمع "زعلة" إلى شرح مفصل من قِبل رئيس الهيئة عن هذه الحملة التي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة والتحذير من الأخلاق السيئة.

وأكد "شريفي" أن فرع الهيئة بصامطة سوف يبرم شراكة مجتمعية مع الجهات الحكومية والأهلية لتفعيل الحملة.

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