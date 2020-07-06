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سقوط صاروخ على مطار بغداد.. ولا خسائر بشرية

قرب سكن خاص بالقوات الأميركية.. السابع خلال شهر

أفاد مسؤولون أميركيون بأن صاروخ كاتيوشا غير موجه جرى إطلاقه، ليل الأحد الإثنين، على مطار بغداد الدولي قرب سكن القوات الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين.

ووفق "سكاي نيوز" اتهم المسؤولون الميليشيات المدعومة من إيران، بتنفيذ الهجوم الذي لم يسفر عن خسائر بشرية.

ويعد هذا الهجوم الصاروخي، السابع على المطار في أقل من شهر.

ودفعت الهجمات المتزايدة، الجيش الأميركي إلى نشر صواريخ مضادة ومدافع هاون، يمكنها أن تطلق 3 آلاف طلقة في الدقيقة، لحماية المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية في بغداد.

بغداد

الرئيسية/ أخبار العالم

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سقوط صاروخ على مطار بغداد.. ولا خسائر بشرية
سبق

أفاد مسؤولون أميركيون بأن صاروخ كاتيوشا غير موجه جرى إطلاقه، ليل الأحد الإثنين، على مطار بغداد الدولي قرب سكن القوات الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين.

ووفق "سكاي نيوز" اتهم المسؤولون الميليشيات المدعومة من إيران، بتنفيذ الهجوم الذي لم يسفر عن خسائر بشرية.

ويعد هذا الهجوم الصاروخي، السابع على المطار في أقل من شهر.

ودفعت الهجمات المتزايدة، الجيش الأميركي إلى نشر صواريخ مضادة ومدافع هاون، يمكنها أن تطلق 3 آلاف طلقة في الدقيقة، لحماية المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية في بغداد.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
09:03 AM

سقوط صاروخ على مطار بغداد.. ولا خسائر بشرية

قرب سكن خاص بالقوات الأميركية.. السابع خلال شهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤولون أميركيون بأن صاروخ كاتيوشا غير موجه جرى إطلاقه، ليل الأحد الإثنين، على مطار بغداد الدولي قرب سكن القوات الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين.

ووفق "سكاي نيوز" اتهم المسؤولون الميليشيات المدعومة من إيران، بتنفيذ الهجوم الذي لم يسفر عن خسائر بشرية.

ويعد هذا الهجوم الصاروخي، السابع على المطار في أقل من شهر.

ودفعت الهجمات المتزايدة، الجيش الأميركي إلى نشر صواريخ مضادة ومدافع هاون، يمكنها أن تطلق 3 آلاف طلقة في الدقيقة، لحماية المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية في بغداد.

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