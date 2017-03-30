النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 556 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 410 خلال الـ24 ساعة الماضية

"السيسي": لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة مياه من مصر.. "اللي عايز يجرب يجرب"

قال: لن نهدد وحوارنا دائماً رشيد وصبور وعدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيله أحد

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم: إن مصر الآن في معركة تفاوض بشأن سد النهضة.

وأضاف "السيسي" في المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بهيئة قناة السويس: "كل يوم كبار المسؤولين في العالم بنأكد ليهم إننا بنكسب أرض، إننا جادين، إننا نتفاوض من أجل الكسب للجميع".

وتابع وفق صحيفة "المصري اليوم": "إحنا ماشيين في طريقنا، والأسابيع القادمة سيكون هناك تحرك إضافي، أتمنى ذلك لاتفاق قانوني ملزم نحو ملء وتشغيل سد النهضة".


وأضاف الرئيس المصري: العمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة؛ لأن الشعوب لا تنسى ذلك، المعركة الخاصة بنا معركة تفاوض، ومع كل يوم يدرك الرأي العام والمسؤولون الدوليون أن مصر تكسب أرضًا، كل ما نطلبه هو أمر لا يخرج عن القوانين فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، وهناك تحرك إضافي للموضوع خلال الأسابيع المقبلة، ونتمنى أن نصل لاتفاق قانوني ملزم.

وأردف: نحن لا نهدد أحدًا، ولكن لن تستطيع أي جهة أن تأخذ منّا ولو قطرة مياه واحدة، واللي عايز يجرب يجرب، إننا لم نهدّد أحدًا أبدًا، ودائمًا نلجأ إلى الحوار الرشيد، ولكن قد تكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتصورها أحد، ونؤكد أنه لا يوجد أحد بعيد عن أيدينا؛ لأن المساس بمياهنا خط أحمر.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"السيسي": لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة مياه من مصر.. "اللي عايز يجرب يجرب"
سبق

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم: إن مصر الآن في معركة تفاوض بشأن سد النهضة.

وأضاف "السيسي" في المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بهيئة قناة السويس: "كل يوم كبار المسؤولين في العالم بنأكد ليهم إننا بنكسب أرض، إننا جادين، إننا نتفاوض من أجل الكسب للجميع".

وتابع وفق صحيفة "المصري اليوم": "إحنا ماشيين في طريقنا، والأسابيع القادمة سيكون هناك تحرك إضافي، أتمنى ذلك لاتفاق قانوني ملزم نحو ملء وتشغيل سد النهضة".


وأضاف الرئيس المصري: العمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة؛ لأن الشعوب لا تنسى ذلك، المعركة الخاصة بنا معركة تفاوض، ومع كل يوم يدرك الرأي العام والمسؤولون الدوليون أن مصر تكسب أرضًا، كل ما نطلبه هو أمر لا يخرج عن القوانين فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، وهناك تحرك إضافي للموضوع خلال الأسابيع المقبلة، ونتمنى أن نصل لاتفاق قانوني ملزم.

وأردف: نحن لا نهدد أحدًا، ولكن لن تستطيع أي جهة أن تأخذ منّا ولو قطرة مياه واحدة، واللي عايز يجرب يجرب، إننا لم نهدّد أحدًا أبدًا، ودائمًا نلجأ إلى الحوار الرشيد، ولكن قد تكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتصورها أحد، ونؤكد أنه لا يوجد أحد بعيد عن أيدينا؛ لأن المساس بمياهنا خط أحمر.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
03:36 PM

"السيسي": لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة مياه من مصر.. "اللي عايز يجرب يجرب"

قال: لن نهدد وحوارنا دائماً رشيد وصبور وعدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيله أحد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
6,611

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم: إن مصر الآن في معركة تفاوض بشأن سد النهضة.

وأضاف "السيسي" في المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بهيئة قناة السويس: "كل يوم كبار المسؤولين في العالم بنأكد ليهم إننا بنكسب أرض، إننا جادين، إننا نتفاوض من أجل الكسب للجميع".

وتابع وفق صحيفة "المصري اليوم": "إحنا ماشيين في طريقنا، والأسابيع القادمة سيكون هناك تحرك إضافي، أتمنى ذلك لاتفاق قانوني ملزم نحو ملء وتشغيل سد النهضة".


وأضاف الرئيس المصري: العمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة؛ لأن الشعوب لا تنسى ذلك، المعركة الخاصة بنا معركة تفاوض، ومع كل يوم يدرك الرأي العام والمسؤولون الدوليون أن مصر تكسب أرضًا، كل ما نطلبه هو أمر لا يخرج عن القوانين فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، وهناك تحرك إضافي للموضوع خلال الأسابيع المقبلة، ونتمنى أن نصل لاتفاق قانوني ملزم.

وأردف: نحن لا نهدد أحدًا، ولكن لن تستطيع أي جهة أن تأخذ منّا ولو قطرة مياه واحدة، واللي عايز يجرب يجرب، إننا لم نهدّد أحدًا أبدًا، ودائمًا نلجأ إلى الحوار الرشيد، ولكن قد تكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتصورها أحد، ونؤكد أنه لا يوجد أحد بعيد عن أيدينا؛ لأن المساس بمياهنا خط أحمر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,763
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,956

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة