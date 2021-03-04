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اتفاقية لمكافحة التدخين بالمجال الرياضي بين "نقاء" ونادي الفتح بالأحساء

تشمل التعاون والتكامل في المجال التوعوي والوقائي والعلاجي

وقّعت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" أمس الأربعاء، اتفاقية تعاون وشراكة مع نادي الفتح الرياضي بالأحساء، تشمل التعاون والتكامل في الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين في المجال التوعوي والوقائي والعلاجي والرياضي في مكافحة التدخين والقضاء عليه.

ممثل جمعية "نقاء "في توقيع الاتفاقية مدير إدارة الفروع بالمنطقة الشرقية أسامة بن إبراهيم الزامل، ومن جانب نادي الفتح الرياضي رئيس النادي المهندس سعد بن عبد العزيز العفالق.

فيما نصّت الاتفاقية على أن تتولى نقاء إقامة البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية والعلاجية عبر معارض متنقلة في مباريات النادي المقامة على أرضه، إضافة إلى الزيارات واللقاءات بمنسوبي النادي وإقامة المحاضرات التوعوية، وتقديم عروض علاجية لمنسوبي النادي.

وتستهدف الاتفاقية الحد من وباء التدخين (التبغ) في المجتمع، كونها الجهة المختصة في هذا المجال، على أن يلتزم النادي بتوفير الأرضية المناسبة والتهيئة التامة لتنفيذ البرامج والأنشطة بالصورة الصحيحة والإيجابية والتنسيق الفعّال في ذلك.

يُشار إلى أن الاتفاقية تأتي في سياق حرص الطرفين على تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية وترسيخ التعاون الإيجابي في كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمقيمين، وتجسيدًا للدور المهم الذي تقوم به جمعية نقاء فرع الأحساء، في تقديم أفضل البرامج والأساليب العلاجية للحد من وباء التدخين (التبغ) في المجتمع وفق منهجية علمية وبأحدث الإبداعات على يد مختصين أكفاء.

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اتفاقية لمكافحة التدخين بالمجال الرياضي بين "نقاء" ونادي الفتح بالأحساء
سبق

وقّعت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" أمس الأربعاء، اتفاقية تعاون وشراكة مع نادي الفتح الرياضي بالأحساء، تشمل التعاون والتكامل في الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين في المجال التوعوي والوقائي والعلاجي والرياضي في مكافحة التدخين والقضاء عليه.

ممثل جمعية "نقاء "في توقيع الاتفاقية مدير إدارة الفروع بالمنطقة الشرقية أسامة بن إبراهيم الزامل، ومن جانب نادي الفتح الرياضي رئيس النادي المهندس سعد بن عبد العزيز العفالق.

فيما نصّت الاتفاقية على أن تتولى نقاء إقامة البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية والعلاجية عبر معارض متنقلة في مباريات النادي المقامة على أرضه، إضافة إلى الزيارات واللقاءات بمنسوبي النادي وإقامة المحاضرات التوعوية، وتقديم عروض علاجية لمنسوبي النادي.

وتستهدف الاتفاقية الحد من وباء التدخين (التبغ) في المجتمع، كونها الجهة المختصة في هذا المجال، على أن يلتزم النادي بتوفير الأرضية المناسبة والتهيئة التامة لتنفيذ البرامج والأنشطة بالصورة الصحيحة والإيجابية والتنسيق الفعّال في ذلك.

يُشار إلى أن الاتفاقية تأتي في سياق حرص الطرفين على تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية وترسيخ التعاون الإيجابي في كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمقيمين، وتجسيدًا للدور المهم الذي تقوم به جمعية نقاء فرع الأحساء، في تقديم أفضل البرامج والأساليب العلاجية للحد من وباء التدخين (التبغ) في المجتمع وفق منهجية علمية وبأحدث الإبداعات على يد مختصين أكفاء.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
09:45 PM

اتفاقية لمكافحة التدخين بالمجال الرياضي بين "نقاء" ونادي الفتح بالأحساء

تشمل التعاون والتكامل في المجال التوعوي والوقائي والعلاجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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وقّعت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" أمس الأربعاء، اتفاقية تعاون وشراكة مع نادي الفتح الرياضي بالأحساء، تشمل التعاون والتكامل في الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين في المجال التوعوي والوقائي والعلاجي والرياضي في مكافحة التدخين والقضاء عليه.

ممثل جمعية "نقاء "في توقيع الاتفاقية مدير إدارة الفروع بالمنطقة الشرقية أسامة بن إبراهيم الزامل، ومن جانب نادي الفتح الرياضي رئيس النادي المهندس سعد بن عبد العزيز العفالق.

فيما نصّت الاتفاقية على أن تتولى نقاء إقامة البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية والعلاجية عبر معارض متنقلة في مباريات النادي المقامة على أرضه، إضافة إلى الزيارات واللقاءات بمنسوبي النادي وإقامة المحاضرات التوعوية، وتقديم عروض علاجية لمنسوبي النادي.

وتستهدف الاتفاقية الحد من وباء التدخين (التبغ) في المجتمع، كونها الجهة المختصة في هذا المجال، على أن يلتزم النادي بتوفير الأرضية المناسبة والتهيئة التامة لتنفيذ البرامج والأنشطة بالصورة الصحيحة والإيجابية والتنسيق الفعّال في ذلك.

يُشار إلى أن الاتفاقية تأتي في سياق حرص الطرفين على تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية وترسيخ التعاون الإيجابي في كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمقيمين، وتجسيدًا للدور المهم الذي تقوم به جمعية نقاء فرع الأحساء، في تقديم أفضل البرامج والأساليب العلاجية للحد من وباء التدخين (التبغ) في المجتمع وفق منهجية علمية وبأحدث الإبداعات على يد مختصين أكفاء.

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