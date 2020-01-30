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عام ناجح.. وزارة العمل تصدر إحصائية الأعمال التطوعية لـ2019

"الغانمي": تجاوزت المستهدفات في عدد المتطوعين والفرص بعدة مجالات

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إحصائية الأعمال التطوعية للعام 2019، محققةً مستهدفات تشجيع العمل التطوعي في برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية 2030.

وأوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي أن المستهدف خلال هذا العام كان الوصول إلى 120.000 متطوع، بينما تجاوز عدد المتطوعين الفعلي المحقق 192.448 متطوعاً دون تكرار رقم الهوية.

وأضاف "الغانمي": استهدف في عدد الفرص التطوعية 48.125 فرصة تطوعية، وتجاوزت الفرص المحققة 300.837 فرصة؛ منها 67% في مجال التطوع العام، و21% في مجال التطوع المهاري، و12% في مجال التطوع الاحترافي، كما بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية 18.735.625 ساعة تطوعية محققة.

وذكر "الغانمي" أن نسبة المتطوعين السعوديين بلغت 91% حسب ما اشتملت عليه الإحصائية، حيث حازت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة من المتطوعين، تليها منطقة المدينة المنورة ثم منطقة الرياض، لافتاً إلى أن التجربة التطوعية تركت أثراً إيجابياً على 97% من المتطوعين الذين كان لهم دور إيجابي في أداء الفرص التطوعية، وأبدى 98% منهم الرغبة في تكرار تجربة العمل التطوعي، واستعدادهم لتحفيز الآخرين لخوض هذه التجربة الرائدة.

وساهمت العديد من الجهات الحكومية وغير الربحية الفاعلة في مجال العمل التطوعي في تحقيق هذه المستهدفات وفق مبدأ التكامل والتعاون.

وأشار "الغانمي" إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي، ورفع الوعي بأهميته وأثره على الفرد والمنظمات والمجتمع، واستكمالاً لمسيرة المبادرات والأعمال التطوعية المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إحصائية الأعمال التطوعية رؤية المملكة 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عام ناجح.. وزارة العمل تصدر إحصائية الأعمال التطوعية لـ2019
سبق

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إحصائية الأعمال التطوعية للعام 2019، محققةً مستهدفات تشجيع العمل التطوعي في برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية 2030.

وأوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي أن المستهدف خلال هذا العام كان الوصول إلى 120.000 متطوع، بينما تجاوز عدد المتطوعين الفعلي المحقق 192.448 متطوعاً دون تكرار رقم الهوية.

وأضاف "الغانمي": استهدف في عدد الفرص التطوعية 48.125 فرصة تطوعية، وتجاوزت الفرص المحققة 300.837 فرصة؛ منها 67% في مجال التطوع العام، و21% في مجال التطوع المهاري، و12% في مجال التطوع الاحترافي، كما بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية 18.735.625 ساعة تطوعية محققة.

وذكر "الغانمي" أن نسبة المتطوعين السعوديين بلغت 91% حسب ما اشتملت عليه الإحصائية، حيث حازت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة من المتطوعين، تليها منطقة المدينة المنورة ثم منطقة الرياض، لافتاً إلى أن التجربة التطوعية تركت أثراً إيجابياً على 97% من المتطوعين الذين كان لهم دور إيجابي في أداء الفرص التطوعية، وأبدى 98% منهم الرغبة في تكرار تجربة العمل التطوعي، واستعدادهم لتحفيز الآخرين لخوض هذه التجربة الرائدة.

وساهمت العديد من الجهات الحكومية وغير الربحية الفاعلة في مجال العمل التطوعي في تحقيق هذه المستهدفات وفق مبدأ التكامل والتعاون.

وأشار "الغانمي" إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي، ورفع الوعي بأهميته وأثره على الفرد والمنظمات والمجتمع، واستكمالاً لمسيرة المبادرات والأعمال التطوعية المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
11:16 AM

عام ناجح.. وزارة العمل تصدر إحصائية الأعمال التطوعية لـ2019

"الغانمي": تجاوزت المستهدفات في عدد المتطوعين والفرص بعدة مجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إحصائية الأعمال التطوعية للعام 2019، محققةً مستهدفات تشجيع العمل التطوعي في برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية 2030.

وأوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي أن المستهدف خلال هذا العام كان الوصول إلى 120.000 متطوع، بينما تجاوز عدد المتطوعين الفعلي المحقق 192.448 متطوعاً دون تكرار رقم الهوية.

وأضاف "الغانمي": استهدف في عدد الفرص التطوعية 48.125 فرصة تطوعية، وتجاوزت الفرص المحققة 300.837 فرصة؛ منها 67% في مجال التطوع العام، و21% في مجال التطوع المهاري، و12% في مجال التطوع الاحترافي، كما بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية 18.735.625 ساعة تطوعية محققة.

وذكر "الغانمي" أن نسبة المتطوعين السعوديين بلغت 91% حسب ما اشتملت عليه الإحصائية، حيث حازت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة من المتطوعين، تليها منطقة المدينة المنورة ثم منطقة الرياض، لافتاً إلى أن التجربة التطوعية تركت أثراً إيجابياً على 97% من المتطوعين الذين كان لهم دور إيجابي في أداء الفرص التطوعية، وأبدى 98% منهم الرغبة في تكرار تجربة العمل التطوعي، واستعدادهم لتحفيز الآخرين لخوض هذه التجربة الرائدة.

وساهمت العديد من الجهات الحكومية وغير الربحية الفاعلة في مجال العمل التطوعي في تحقيق هذه المستهدفات وفق مبدأ التكامل والتعاون.

وأشار "الغانمي" إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي، ورفع الوعي بأهميته وأثره على الفرد والمنظمات والمجتمع، واستكمالاً لمسيرة المبادرات والأعمال التطوعية المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع.

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