"غريب أطوار" يهاجم منسوبي مدرسة بشمال الطائف ويستدرج طلابها.. ولا يزال طليقًا!

مزَّق ثوب معلِّم واعتدى على آخرين وأعطب مركبات.. و"التعليم": خاطبنا الجهات المختصة

استنجد المعلمون والهيئة الإدارية بإحدى المدارس الابتدائية شمال محافظة الطائف بالجهات المختصة بعد مخاطبتهم الإدارة العامة للتعليم؛ وذلك لحمايتهم والأبناء الطلاب الذين يزيد عددهم على 600 طالب من مواطن ثلاثيني؛ يترصد لهم، ويحاول استدراج بعض الطلاب لمنزله المقابل لمبنى المدرسة، بخلاف اعتدائه على بعض المعلمين، واشتباكه معهم، وتمزيقه ثوب أحدهم أمام التجمع اليومي وقت الانصراف، وكذلك تهجمه على المدرسة أكثر من مرة، وإعطابه إطارات مركبتَيْن لاثنَيْن من المعلمين بتعمُّد تمزيقها عن طريق "سكين".

"سبق" بدورها تابعت الحالة، وتبيَّن أن ذلك المواطن الثلاثيني تكرر اعتداؤه على المدرسة ومنسوبيها في تصرفات غريبة وغير مقبولة منذ نحو الشهر. وما كان من إدارة المدرسة إلا إبلاغ مرجعها، كذلك الجهات الأمنية، كما أنها وثَّقت تلك التصرفات النابعة من ذلك الشخص رسميًّا، بخلاف تقديم المعلمين المتضررين بلاغات ضده، ولا يزال حُرًّا طليقًا، يواصل تصرفاته واعتداءاته حتى نهاية دوام الخميس الماضي بعد تمزيقه إطارات مركبتَين لاثنَين من المعلمين.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن ذلك الشخص طارد معلمًا بالمدرسة نفسها وقت خروجه منها في الشارع المقابل حاملاً بيده "سكينا"، ولم يجد المعلم سوى العودة لمبنى المدرسة والدخول إليه، وإغلاق الباب، فلم يكتفِ المعتدي بذلك، بل طرق الباب بقوة محاولاً الدخول، وحينها أبلغ المعلم العمليات الأمنية، ووقفت الدوريات على الحالة، وتعاملت مع الموقف، وضبطت المعتدي، وسلَّمته للشرطة، ثم تم إطلاقه، وبعدها بأيام بسيطة تابع الشخص نفسه أحد الطلاب قبل الطابور الصباحي، وحاول استدراجه لإدخاله منزله؛ ما دفع إدارة المدرسة لمخاطبة مكتب التعليم التابعة له، والمطالبة بدورية حراسة لحماية الأبناء الطلاب، وهو ما لم يتم تفعيله حتى الوقت الحالي.

وفي واقعة سُجِّلت رسميًّا يوم الثلاثاء الماضي ضد ذلك الشخص، فقد تابع أحد الطلاب وقت الانصراف، وعندما حاول أحد المعلمين منعه بأسلوبه البسيط هاجمه ذلك الشخص بـ"سكين" كانت بحوزته، وحطم زجاج مركبته الخلفي، وتم إبلاغ الشرطة والتعليم بذلك.

وختم ذلك الشخص اعتداءاته يوم الخميس الماضي مع نهاية الدوام المدرسي عندما مزَّق إطارات مركبتَين لاثنَين من المعلمين متعمدًا بواسطة "سكين"؛ لتستنفر إدارة المدرسة ضد تلك التصرفات، وتواصل بلاغاتها للجهات المختصة خوفًا على حياة منسوبيها وأبنائها الطلاب قبل وقوع كارثة، مطالبة بالتدخل السريع.

وكانت المدرسة المعنية قد خاطبت الإدارة العامة للتعليم بالطائف بخصوص ذلك الشخص مستشهدة بجيران المدرسة بأنه ليس بكامل قواه العقلية؛ إذ يكثر وجوده أمام المدرسة أثناء حضور وانصراف الطلاب والمعلمين؛ وهو ما يشكل خطرًا على سلامتهم، وأنه سبق أن تهجم على أحد معلمي المدرسة بسلاح أبيض، وأثار الرعب بين الأبناء الطلاب.. وطالبت إدارة المدرسة الشرطة بضرورة وجود دورية للأمن أثناء دخول وخروج الطلاب.

المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أكد لـ"سبق" صدق تلك التصرفات المسيئة من ذلك الشخص، وقال: "نظرًا لتكرار اعتداء مواطن على عدد من منسوبي إحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بالحوية من معلمين وطلاب، فقد بادرت الإدارة بمخاطبة الجهات المختصة، والرفع لها بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة منسوبي المدرسة من معلمين وإداريين وطلاب".