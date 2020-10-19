النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمن العام" للسيارات والدراجات النارية يحقق مراكز متقدمة في "رالي القصيم ٢٠١٩"

في ثالث مشاركة رسمية له

بالرغم من قوة المنافسة، وتنوُّع الفئات، وما تمتاز به الفِرق المشاركة من خبرات سابقة وممتدة، تمكَّن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق مركزين متقدمين في ثاني أيام انطلاقة رالي القصيم ٢٠١٩، وذلك في فئة TL2 وفئة TL3، بفارق زمني يسير عن المتصدرين.

جاء ذلك في خطوة نحو تحقيق الفريق نتائج إيجابية مميزة، تؤكد المواهب والإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أعضاؤه. وبلغ عدد المتسابقين الكلي قرابة 90 متسابقًا، وتقدر مسافة السباق لهذا اليوم الجمعة بـ170 كم، وما زالت المنافسة مستمرة بين المتسابقين في المرحلة الثالثة (الأخيرة) يوم غد السبت، بمسافة طولها ٢٠٠ كم.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة هي المشاركة الرسمية الثالثة لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية منذ تأسيسه.

رالي القصيم رالي القصيم ٢٠١٩ الأمن العام فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الأمن العام" للسيارات والدراجات النارية يحقق مراكز متقدمة في "رالي القصيم ٢٠١٩"
سبق

بالرغم من قوة المنافسة، وتنوُّع الفئات، وما تمتاز به الفِرق المشاركة من خبرات سابقة وممتدة، تمكَّن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق مركزين متقدمين في ثاني أيام انطلاقة رالي القصيم ٢٠١٩، وذلك في فئة TL2 وفئة TL3، بفارق زمني يسير عن المتصدرين.

جاء ذلك في خطوة نحو تحقيق الفريق نتائج إيجابية مميزة، تؤكد المواهب والإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أعضاؤه. وبلغ عدد المتسابقين الكلي قرابة 90 متسابقًا، وتقدر مسافة السباق لهذا اليوم الجمعة بـ170 كم، وما زالت المنافسة مستمرة بين المتسابقين في المرحلة الثالثة (الأخيرة) يوم غد السبت، بمسافة طولها ٢٠٠ كم.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة هي المشاركة الرسمية الثالثة لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية منذ تأسيسه.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
11:45 PM

"الأمن العام" للسيارات والدراجات النارية يحقق مراكز متقدمة في "رالي القصيم ٢٠١٩"

في ثالث مشاركة رسمية له

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
70

بالرغم من قوة المنافسة، وتنوُّع الفئات، وما تمتاز به الفِرق المشاركة من خبرات سابقة وممتدة، تمكَّن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق مركزين متقدمين في ثاني أيام انطلاقة رالي القصيم ٢٠١٩، وذلك في فئة TL2 وفئة TL3، بفارق زمني يسير عن المتصدرين.

جاء ذلك في خطوة نحو تحقيق الفريق نتائج إيجابية مميزة، تؤكد المواهب والإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أعضاؤه. وبلغ عدد المتسابقين الكلي قرابة 90 متسابقًا، وتقدر مسافة السباق لهذا اليوم الجمعة بـ170 كم، وما زالت المنافسة مستمرة بين المتسابقين في المرحلة الثالثة (الأخيرة) يوم غد السبت، بمسافة طولها ٢٠٠ كم.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة هي المشاركة الرسمية الثالثة لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية منذ تأسيسه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,292
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,908
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,006
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,770

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة