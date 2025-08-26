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بالصور.. مدير جامعة جازان يطلق المسح الميداني لموسوعة الآثار

بعد إعلانه عن تبنّي مشروع موسوعة آثار المنطقة

دشن مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم، الأعمال التنفيذية للمسح الميداني الأثري للموسوعة، بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري، وذلك بعد إعلانه عن تبني مشروع "موسوعة آثار منطقة جازان".

جاء ذلك بحضور فريق عمل الموسوعة، وممثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد منير.

وأوضح مدير الجامعة المشرف العام على الموسوعة، أن هذا المشروع يهدف لتوثيق وحصر وجمع ما تزخر به منطقة جازان من آثار تاريخية، وتطوير منهجية علمية وميدانية للتنقيب عنها وتوثيقها، وأضاف أن مشروع موسوعة آثار جازان سيمثل إضافة نوعية للمنطقة وللوطن عمومًا، وأن الجميع سيحتفل قريباً بتحقيق هذا الإنجاز.

وعن أهداف المشروع كشف عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور حسن خرمي، والمشرف التنفيذي على الموسوعة؛ أن هذا المشروع النوعي والفريد يهدف إلى حصر وتوثيق التراث الإنساني والتاريخي لمنطقة جازان، إلى جانب المحافظة عليه وتسويقه بما يتوافق ولغة العصر، ونقلها إلى الأجيال القادمة.

بدوره بيّن رئيس قسم السياحة والآثار الدكتور علي بن محمد عواجي، رئيس الفريق العلمي للموسوعة؛ أن العمل لإنجاز الموسوعة يتكون من مرحلتين؛ حيث سيتم في المرحلة الأولى جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوعات الموسوعة الموجودة في المراجع العربية والأجنبية، والعمل الميداني "المسح الأثري الميداني للمواقع والمناطق والمباني الأثرية والمتاحف العامة والخاصة"، فضلًا عن تصنيف وترتيب المادة العلمية وإعداد المساقط والخرائط.

وأضاف أنه سيتم في المرحلة الثانية للمشروع العمل على استكتاب بعض المتخصصين في المواد العلمية المختارة للموسوعة، والمراجعة العلمية اللغوية للموسوعة، وانتهاء بطباعة الموسوعة.

من جهته سلّم مدير الجامعة عددًا من القطع الأثرية لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والتي نقبت وعثرت عليها الجامعة في موقع المنارة بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الجامعة والهيئة.

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بالصور.. مدير جامعة جازان يطلق المسح الميداني لموسوعة الآثار
سبق

دشن مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم، الأعمال التنفيذية للمسح الميداني الأثري للموسوعة، بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري، وذلك بعد إعلانه عن تبني مشروع "موسوعة آثار منطقة جازان".

جاء ذلك بحضور فريق عمل الموسوعة، وممثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد منير.

وأوضح مدير الجامعة المشرف العام على الموسوعة، أن هذا المشروع يهدف لتوثيق وحصر وجمع ما تزخر به منطقة جازان من آثار تاريخية، وتطوير منهجية علمية وميدانية للتنقيب عنها وتوثيقها، وأضاف أن مشروع موسوعة آثار جازان سيمثل إضافة نوعية للمنطقة وللوطن عمومًا، وأن الجميع سيحتفل قريباً بتحقيق هذا الإنجاز.

وعن أهداف المشروع كشف عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور حسن خرمي، والمشرف التنفيذي على الموسوعة؛ أن هذا المشروع النوعي والفريد يهدف إلى حصر وتوثيق التراث الإنساني والتاريخي لمنطقة جازان، إلى جانب المحافظة عليه وتسويقه بما يتوافق ولغة العصر، ونقلها إلى الأجيال القادمة.

بدوره بيّن رئيس قسم السياحة والآثار الدكتور علي بن محمد عواجي، رئيس الفريق العلمي للموسوعة؛ أن العمل لإنجاز الموسوعة يتكون من مرحلتين؛ حيث سيتم في المرحلة الأولى جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوعات الموسوعة الموجودة في المراجع العربية والأجنبية، والعمل الميداني "المسح الأثري الميداني للمواقع والمناطق والمباني الأثرية والمتاحف العامة والخاصة"، فضلًا عن تصنيف وترتيب المادة العلمية وإعداد المساقط والخرائط.

وأضاف أنه سيتم في المرحلة الثانية للمشروع العمل على استكتاب بعض المتخصصين في المواد العلمية المختارة للموسوعة، والمراجعة العلمية اللغوية للموسوعة، وانتهاء بطباعة الموسوعة.

من جهته سلّم مدير الجامعة عددًا من القطع الأثرية لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والتي نقبت وعثرت عليها الجامعة في موقع المنارة بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الجامعة والهيئة.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
04:00 PM

بالصور.. مدير جامعة جازان يطلق المسح الميداني لموسوعة الآثار

بعد إعلانه عن تبنّي مشروع موسوعة آثار المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم، الأعمال التنفيذية للمسح الميداني الأثري للموسوعة، بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري، وذلك بعد إعلانه عن تبني مشروع "موسوعة آثار منطقة جازان".

جاء ذلك بحضور فريق عمل الموسوعة، وممثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد منير.

وأوضح مدير الجامعة المشرف العام على الموسوعة، أن هذا المشروع يهدف لتوثيق وحصر وجمع ما تزخر به منطقة جازان من آثار تاريخية، وتطوير منهجية علمية وميدانية للتنقيب عنها وتوثيقها، وأضاف أن مشروع موسوعة آثار جازان سيمثل إضافة نوعية للمنطقة وللوطن عمومًا، وأن الجميع سيحتفل قريباً بتحقيق هذا الإنجاز.

وعن أهداف المشروع كشف عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور حسن خرمي، والمشرف التنفيذي على الموسوعة؛ أن هذا المشروع النوعي والفريد يهدف إلى حصر وتوثيق التراث الإنساني والتاريخي لمنطقة جازان، إلى جانب المحافظة عليه وتسويقه بما يتوافق ولغة العصر، ونقلها إلى الأجيال القادمة.

بدوره بيّن رئيس قسم السياحة والآثار الدكتور علي بن محمد عواجي، رئيس الفريق العلمي للموسوعة؛ أن العمل لإنجاز الموسوعة يتكون من مرحلتين؛ حيث سيتم في المرحلة الأولى جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوعات الموسوعة الموجودة في المراجع العربية والأجنبية، والعمل الميداني "المسح الأثري الميداني للمواقع والمناطق والمباني الأثرية والمتاحف العامة والخاصة"، فضلًا عن تصنيف وترتيب المادة العلمية وإعداد المساقط والخرائط.

وأضاف أنه سيتم في المرحلة الثانية للمشروع العمل على استكتاب بعض المتخصصين في المواد العلمية المختارة للموسوعة، والمراجعة العلمية اللغوية للموسوعة، وانتهاء بطباعة الموسوعة.

من جهته سلّم مدير الجامعة عددًا من القطع الأثرية لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والتي نقبت وعثرت عليها الجامعة في موقع المنارة بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الجامعة والهيئة.

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