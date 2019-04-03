"زين السعودية" توقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "داتا ساد"

لتعزيز الحوسبة السحابية وتحقيق تعاون في الخدمات المدارة

وقّعت "زين السعودية" اتفاقية شراكة استراتيجية مع "داتا ساد" (شركة سعودية تعمل في مجال خدمات وتكنولوجيا المعلومات)، وهي الاتفاقية التي تستهدف تعزيز الحوسبة السحابية، وتحقيق تعاون أكبر على صعيد خدمات إنترنت الأشياء، والخدمات المدارة، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبهذه الاتفاقية، سترسم "زين السعودية"، ملامح جديدة للتعاون الوثيق مع الشركات الرائدة والمتخصصة؛ فيما تتطلع "داتا ساد" إلى الاستفادة من الإمكانات التقنية الهائلة التي تتميز بها "زين السعودية"، والتي جعلتها واحدة من أكثر شركات الاتصالات نموًا في المنطقة من حيث حجم الحصة السوقية المحققة، بالمقارنة مع سنوات التشغيل.

وتسعى "زين السعودية" من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى عقد تفاهمات عالية المستوى تترجم بفاعلية حرص الشركة على أن تكون رائدة في هذا المجال من جهة، وأن توسع محفظتها من الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال من جهة أخرى، بما يعزز بالتالي من النشاط الاقتصادي والتجاري؛ الأمر الذي يخدم قطاع الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة ومنظومة ريادة الأعمال، ويرفع من مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتبر شركة "داتا ساد" واحدة من أكثر الشركات المحلية تميزًا في مجال الحوسبة السحابية؛ فيما تمتلك "زين السعودية" أدوات تنافسية مميزة، عززت من حضور وقوة الشركة في أحد أضخم أسواق الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط (السوق السعودية).

وتعليقًا على هذه الخطوة، أكد المهندس سعد السدحان الرئيس التنفيذي لقطاع علاقات النواقل والمشغلين والأعمال، أن "زين السعودية" تسعى دائمًا لإثراء محفظة أعمالها مع شركاء متميزين، وأكثر تخصصًا؛ لافتًا إلى أن "زين السعودية" تعتز كثيرًا بمثل هذه الاتفاقيات النوعية التي تترجم حرص الشركة الدائم على تقديم أفضل الخدمات لقطاعيْ الأعمال والأفراد، في المملكة العربية السعودية.

وأضاف المهندس السدحان: "ندرك تمامًا أهمية التطور التكنولوجي والتقني الذي يلازم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن هنا تأتي أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، والتي تترجم بشكل واضح استراتيجية الشركة التي ترمي إلى تطوير وتحسين خدماتها؛ بما يلبي طموحات عملائها الكرام".