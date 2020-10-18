النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونس تسجّل 5752 إصابة جديدة بكورونا و114 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 40542 والوفيات 629 شخصًا

سجّلت تونس خلال الأيام الأربعة الماضية 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و114 وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أمس أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة.

فيروس كورونا الجديد تونس

الرئيسية/ محطات

اعلان
تونس تسجّل 5752 إصابة جديدة بكورونا و114 وفاة
سبق

سجّلت تونس خلال الأيام الأربعة الماضية 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و114 وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أمس أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
12:24 AM

تونس تسجّل 5752 إصابة جديدة بكورونا و114 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 40542 والوفيات 629 شخصًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
303

سجّلت تونس خلال الأيام الأربعة الماضية 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و114 وفاة.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أمس أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,983
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,523
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,025
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,475

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة