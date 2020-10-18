تونس تسجّل 5752 إصابة جديدة بكورونا و114 وفاة

سجّلت تونس خلال الأيام الأربعة الماضية 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و114 وفاة.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أمس أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة.
سجّلت تونس خلال الأيام الأربعة الماضية 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و114 وفاة.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أمس أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة.فيروس كورونا الجديد تونس
سجّلت تونس خلال الأيام الأربعة الماضية 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و114 وفاة.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أمس أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة.
سجّلت تونس خلال الأيام الأربعة الماضية 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و114 وفاة.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أمس أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة.