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رقم قياسي جديد.. روسيا تسجل 11231 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

إضافة إلى 88 حالة وفاة.. والإجمالي 177160 مصابًا و1625 ضحية

في رقم قياسي جديد بعدد الإصابات، أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس، عن تسجيل 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ في أعلى مؤشر يومي منذ بداية الوباء، إضافة إلى 88 وفاة.

وذكر مركز العمليات الحكومي الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان له اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 177160 حالة؛ فيما وصل عدد الوفيات إلى 1625.

ووفق موقع "روسيا اليوم"؛ كان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة اليومية قد تم تسجيله يوم الأحد 3 مايو، عندما بلغ هذا المؤشر 10633 إصابة.

وأضاف البيان، أن إجمالي المتعافين في البلاد ارتفع إلى 23803، بزيادة 2476 خلال اليوم الماضي.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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رقم قياسي جديد.. روسيا تسجل 11231 إصابة بكورونا خلال يوم واحد
سبق

في رقم قياسي جديد بعدد الإصابات، أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس، عن تسجيل 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ في أعلى مؤشر يومي منذ بداية الوباء، إضافة إلى 88 وفاة.

وذكر مركز العمليات الحكومي الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان له اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 177160 حالة؛ فيما وصل عدد الوفيات إلى 1625.

ووفق موقع "روسيا اليوم"؛ كان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة اليومية قد تم تسجيله يوم الأحد 3 مايو، عندما بلغ هذا المؤشر 10633 إصابة.

وأضاف البيان، أن إجمالي المتعافين في البلاد ارتفع إلى 23803، بزيادة 2476 خلال اليوم الماضي.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:38 AM

رقم قياسي جديد.. روسيا تسجل 11231 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

إضافة إلى 88 حالة وفاة.. والإجمالي 177160 مصابًا و1625 ضحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في رقم قياسي جديد بعدد الإصابات، أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس، عن تسجيل 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ في أعلى مؤشر يومي منذ بداية الوباء، إضافة إلى 88 وفاة.

وذكر مركز العمليات الحكومي الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان له اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 177160 حالة؛ فيما وصل عدد الوفيات إلى 1625.

ووفق موقع "روسيا اليوم"؛ كان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة اليومية قد تم تسجيله يوم الأحد 3 مايو، عندما بلغ هذا المؤشر 10633 إصابة.

وأضاف البيان، أن إجمالي المتعافين في البلاد ارتفع إلى 23803، بزيادة 2476 خلال اليوم الماضي.

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