حالة ضباب كثيف وتدنٍّ للرؤية على المدينة المنورة.. والأرصاد ينبه

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تتضمن ضبابًا، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تتضمن ضبابًا، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تتضمن ضبابًا، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تتضمن ضبابًا، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.