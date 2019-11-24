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وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ الهلال باللقب الآسيوي: "هذا الإنجاز يُعد تأكيدًا للتطور الذي يعيشه القطاع الرياضي"

رفع التهنئة لخادم الحرمين ولولي العهد

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لقب كأس دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية 2021م، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وبهذه المناسبة قال "الفيصل" في تصريح صحفي: "نحمد الله - عز وجل - على تحقيق هذا المنجز الوطني الكبير والذي يعد إحدى الثمار التي تجنيها الرياضة السعودية من الدعم السخي واللامحدود من قِبل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد –حفظها الله-، والتي سخرت كل الإمكانات وهيأت كل ما من شأنه رفع اسم المملكة العربية السعودية عاليًا في مختلف المحافل الرياضية وفي شتى الألعاب والرياضات".

وأضاف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: "إن هذا الإنجاز يُعد تأكيدًا للتطور الذي يعيشه القطاع الرياضي أخيرًا ولاسيما في لعبة كرة القدم، وتجسيدًا ملموسًا للمستوى الفني الكبير الذي وصلت إليه كرتنا السعودية وجعلها تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة محليًّا وخارجيًّا".

واختتم وزير الرياضة تصريحه قائلاً: "أهنئ مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري واللاعبين، وكل الجماهير الرياضية بهذا الإنجاز الكبير الذي يسعد به كل الرياضيين، ونتطلع - بإذن الله - إلى مزيدٍ من الإنجازات لمنتخباتنا الوطنية وفرقنا في البطولات والمشاركات الخارجية في المستقبل القريب بإذن الله تعالى".

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وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ الهلال باللقب الآسيوي: "هذا الإنجاز يُعد تأكيدًا للتطور الذي يعيشه القطاع الرياضي"
سبق

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لقب كأس دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية 2021م، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وبهذه المناسبة قال "الفيصل" في تصريح صحفي: "نحمد الله - عز وجل - على تحقيق هذا المنجز الوطني الكبير والذي يعد إحدى الثمار التي تجنيها الرياضة السعودية من الدعم السخي واللامحدود من قِبل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد –حفظها الله-، والتي سخرت كل الإمكانات وهيأت كل ما من شأنه رفع اسم المملكة العربية السعودية عاليًا في مختلف المحافل الرياضية وفي شتى الألعاب والرياضات".

وأضاف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: "إن هذا الإنجاز يُعد تأكيدًا للتطور الذي يعيشه القطاع الرياضي أخيرًا ولاسيما في لعبة كرة القدم، وتجسيدًا ملموسًا للمستوى الفني الكبير الذي وصلت إليه كرتنا السعودية وجعلها تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة محليًّا وخارجيًّا".

واختتم وزير الرياضة تصريحه قائلاً: "أهنئ مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري واللاعبين، وكل الجماهير الرياضية بهذا الإنجاز الكبير الذي يسعد به كل الرياضيين، ونتطلع - بإذن الله - إلى مزيدٍ من الإنجازات لمنتخباتنا الوطنية وفرقنا في البطولات والمشاركات الخارجية في المستقبل القريب بإذن الله تعالى".

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
10:09 PM

وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ الهلال باللقب الآسيوي: "هذا الإنجاز يُعد تأكيدًا للتطور الذي يعيشه القطاع الرياضي"

رفع التهنئة لخادم الحرمين ولولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لقب كأس دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية 2021م، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وبهذه المناسبة قال "الفيصل" في تصريح صحفي: "نحمد الله - عز وجل - على تحقيق هذا المنجز الوطني الكبير والذي يعد إحدى الثمار التي تجنيها الرياضة السعودية من الدعم السخي واللامحدود من قِبل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد –حفظها الله-، والتي سخرت كل الإمكانات وهيأت كل ما من شأنه رفع اسم المملكة العربية السعودية عاليًا في مختلف المحافل الرياضية وفي شتى الألعاب والرياضات".

وأضاف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: "إن هذا الإنجاز يُعد تأكيدًا للتطور الذي يعيشه القطاع الرياضي أخيرًا ولاسيما في لعبة كرة القدم، وتجسيدًا ملموسًا للمستوى الفني الكبير الذي وصلت إليه كرتنا السعودية وجعلها تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة محليًّا وخارجيًّا".

واختتم وزير الرياضة تصريحه قائلاً: "أهنئ مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري واللاعبين، وكل الجماهير الرياضية بهذا الإنجاز الكبير الذي يسعد به كل الرياضيين، ونتطلع - بإذن الله - إلى مزيدٍ من الإنجازات لمنتخباتنا الوطنية وفرقنا في البطولات والمشاركات الخارجية في المستقبل القريب بإذن الله تعالى".

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