إصابة شخص في حريق في مبنى تجاري بالخبر
"المدني": نُقل للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة
أصيب شخص عقب حريق نشب اليوم في مبنى تجاري بالخبر، وتم نقله الى المستشفى.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر": أخمد الدفاع المدني بمحافظة الخبر حريقًا في مبنى تجاري بحي الخبر الشمالية، نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
حريق
مبنى تجاري
الخبر
إصابة شخص في حريق في مبنى تجاري بالخبر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-10
أصيب شخص عقب حريق نشب اليوم في مبنى تجاري بالخبر، وتم نقله الى المستشفى.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر": أخمد الدفاع المدني بمحافظة الخبر حريقًا في مبنى تجاري بحي الخبر الشمالية، نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
03:54 PM
إصابة شخص في حريق في مبنى تجاري بالخبر
"المدني": نُقل للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة
أصيب شخص عقب حريق نشب اليوم في مبنى تجاري بالخبر، وتم نقله الى المستشفى.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر": أخمد الدفاع المدني بمحافظة الخبر حريقًا في مبنى تجاري بحي الخبر الشمالية، نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.