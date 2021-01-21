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أسواق عبدالله العثيم تفتتح فرعيها الـ252 و253 في "رنية" و"تربة"

مع التقيُّد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.. وتوفير المعقمات

دشن الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم عبدالعزيز عبدالله العثيم، اليوم الخميس، أحدث فروع الشركة بمحافظتي "رنية" و"تربة" بمنطقة مكة المكرمة، واللذين يحملان الرقمين 252 و253 لفروع الشركة على مستوى المملكة.

وتم الافتتاحان في ظلّ التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وقال "العثيم": هذان الافتتاحان يعدّان خطوة مهمة نحو تنفيذ خطط التطوير والتوسع الاستراتيجية للشركة، وامتدادًا لسعيها لتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها في الفترة المقبلة داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، ويؤكد التزامها في إيصال خدماتها لكافة عملائها بجميع محافظات ومدن المملكة طبقاً للنهج الذي تسير عليه الشركة، والذي يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية؛ عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: افتتاح الفرعين جاء تلبيةً للطلب المتزايد من العملاء في محافظتي "رنية" و"تربة" والمدن والمراكز التابعة لهما، وسعياً من الشركة لتوفير احتياجات العملاء المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، وتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً، وتعزيز رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأردف: فرع محافظة رنية يقام على مساحة (1713) مترًا مربعًا ويقع على شارع الأمير متعب بن عبدالعزيز، وفرع محافظة تربة يقام على مساحة (1515) مترًا مربعًا، ويقع على شارع الملك خالد، وكلا الفرعين الجديدين مجهزان بأحدث التقنيات والمعدات وبكوادر بشرية مؤهلة وأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمنت برامج الافتتاحات عروضًا قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق اكتساب للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقًا؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسواق عبدالله العثيم تفتتح فرعيها الـ252 و253 في "رنية" و"تربة"
سبق

دشن الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم عبدالعزيز عبدالله العثيم، اليوم الخميس، أحدث فروع الشركة بمحافظتي "رنية" و"تربة" بمنطقة مكة المكرمة، واللذين يحملان الرقمين 252 و253 لفروع الشركة على مستوى المملكة.

وتم الافتتاحان في ظلّ التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وقال "العثيم": هذان الافتتاحان يعدّان خطوة مهمة نحو تنفيذ خطط التطوير والتوسع الاستراتيجية للشركة، وامتدادًا لسعيها لتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها في الفترة المقبلة داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، ويؤكد التزامها في إيصال خدماتها لكافة عملائها بجميع محافظات ومدن المملكة طبقاً للنهج الذي تسير عليه الشركة، والذي يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية؛ عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: افتتاح الفرعين جاء تلبيةً للطلب المتزايد من العملاء في محافظتي "رنية" و"تربة" والمدن والمراكز التابعة لهما، وسعياً من الشركة لتوفير احتياجات العملاء المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، وتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً، وتعزيز رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأردف: فرع محافظة رنية يقام على مساحة (1713) مترًا مربعًا ويقع على شارع الأمير متعب بن عبدالعزيز، وفرع محافظة تربة يقام على مساحة (1515) مترًا مربعًا، ويقع على شارع الملك خالد، وكلا الفرعين الجديدين مجهزان بأحدث التقنيات والمعدات وبكوادر بشرية مؤهلة وأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمنت برامج الافتتاحات عروضًا قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق اكتساب للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقًا؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
04:57 PM

أسواق عبدالله العثيم تفتتح فرعيها الـ252 و253 في "رنية" و"تربة"

مع التقيُّد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.. وتوفير المعقمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم عبدالعزيز عبدالله العثيم، اليوم الخميس، أحدث فروع الشركة بمحافظتي "رنية" و"تربة" بمنطقة مكة المكرمة، واللذين يحملان الرقمين 252 و253 لفروع الشركة على مستوى المملكة.

وتم الافتتاحان في ظلّ التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وقال "العثيم": هذان الافتتاحان يعدّان خطوة مهمة نحو تنفيذ خطط التطوير والتوسع الاستراتيجية للشركة، وامتدادًا لسعيها لتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها في الفترة المقبلة داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، ويؤكد التزامها في إيصال خدماتها لكافة عملائها بجميع محافظات ومدن المملكة طبقاً للنهج الذي تسير عليه الشركة، والذي يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية؛ عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: افتتاح الفرعين جاء تلبيةً للطلب المتزايد من العملاء في محافظتي "رنية" و"تربة" والمدن والمراكز التابعة لهما، وسعياً من الشركة لتوفير احتياجات العملاء المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، وتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً، وتعزيز رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأردف: فرع محافظة رنية يقام على مساحة (1713) مترًا مربعًا ويقع على شارع الأمير متعب بن عبدالعزيز، وفرع محافظة تربة يقام على مساحة (1515) مترًا مربعًا، ويقع على شارع الملك خالد، وكلا الفرعين الجديدين مجهزان بأحدث التقنيات والمعدات وبكوادر بشرية مؤهلة وأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمنت برامج الافتتاحات عروضًا قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق اكتساب للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقًا؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.

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