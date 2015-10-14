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توقيع 20 اتفاقية بين الجانبين السعودي والروسي

بحضور خادم الحرمين والرئيس "بوتين"

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وقّعت المملكة العربية السعودية وروسيا 20 اتفاقية، وتم توقيع "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط".

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نهدف لتطوير العديد من المجالات مع روسيا عبر توقيع 20 اتفاقية بين بلدينا.

بوتين في السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع 20 اتفاقية بين الجانبين السعودي والروسي
سبق

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وقّعت المملكة العربية السعودية وروسيا 20 اتفاقية، وتم توقيع "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط".

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نهدف لتطوير العديد من المجالات مع روسيا عبر توقيع 20 اتفاقية بين بلدينا.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
04:45 PM

توقيع 20 اتفاقية بين الجانبين السعودي والروسي

بحضور خادم الحرمين والرئيس "بوتين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,301

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وقّعت المملكة العربية السعودية وروسيا 20 اتفاقية، وتم توقيع "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط".

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نهدف لتطوير العديد من المجالات مع روسيا عبر توقيع 20 اتفاقية بين بلدينا.

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