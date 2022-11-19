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نصائح ذهبية.. كيف تحمي حسابك على "واتساب" من أي اختراق

تقارير عديدة أشارت إلى وقوع خطأ أمني كبير في التطبيق الشهير

باتت هناك حاجة ماسّة لكل مستخدم لتطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، لحماية حسابه من أي عمليات اختراق أو قرصنة أو تسلل يمكنها أن تسبب مشاكل خطيرة له.

وأشارت تقارير عديدة إلى وقوع خطأ أمني كبير في "واتساب"، يسمح للمتسللين باختراق حسابات المستخدم، وكتابة أشياء مختلفة عليها، قد تُسبب ضررًا بالغًا بالنسبة له؛ علاوة على إمكانية اختراق بياناته الشخصية والبنكية بسهولة.

وتتمثل تلك الثغرة، في فيديوهات بصيغة "MP4"، والتي تسمح للمتسللين بنقل برمجيات خبيثة داخل حساباتهم على "واتساب"، تسمح باختراقها.

ونشرت مجلة "مترو" البريطانية تقريرًا حول الخطوات اللازمة لكي يحمي أي شخص حسابه على "واتساب".

وجاءت تلك النصائح الذهبية على النحو التالي:

- حمّل آخر تحديثات "واتساب" فهي تحتوي على معالجات سريعة لأي ثغرات أمنية في تطبيقك.

- عدّل إعدادات حسابك على "واتساب"؛ بحيث لا تسمح لأي شخص غير مضاف إلى قائمة أصدقائك.

- فعّل ميزة الخصوصية الجديدة، التي تمنع أي شخص من إضافتك إلى محادثات جماعية لا تريد أن تكون جزءًا منها، والتي ستمنع أي رسائل مزعجة أو متسللة من إدخال برمجيات خبيثة إلى حسابك.

واتساب

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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نصائح ذهبية.. كيف تحمي حسابك على "واتساب" من أي اختراق
سبق

باتت هناك حاجة ماسّة لكل مستخدم لتطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، لحماية حسابه من أي عمليات اختراق أو قرصنة أو تسلل يمكنها أن تسبب مشاكل خطيرة له.

وأشارت تقارير عديدة إلى وقوع خطأ أمني كبير في "واتساب"، يسمح للمتسللين باختراق حسابات المستخدم، وكتابة أشياء مختلفة عليها، قد تُسبب ضررًا بالغًا بالنسبة له؛ علاوة على إمكانية اختراق بياناته الشخصية والبنكية بسهولة.

وتتمثل تلك الثغرة، في فيديوهات بصيغة "MP4"، والتي تسمح للمتسللين بنقل برمجيات خبيثة داخل حساباتهم على "واتساب"، تسمح باختراقها.

ونشرت مجلة "مترو" البريطانية تقريرًا حول الخطوات اللازمة لكي يحمي أي شخص حسابه على "واتساب".

وجاءت تلك النصائح الذهبية على النحو التالي:

- حمّل آخر تحديثات "واتساب" فهي تحتوي على معالجات سريعة لأي ثغرات أمنية في تطبيقك.

- عدّل إعدادات حسابك على "واتساب"؛ بحيث لا تسمح لأي شخص غير مضاف إلى قائمة أصدقائك.

- فعّل ميزة الخصوصية الجديدة، التي تمنع أي شخص من إضافتك إلى محادثات جماعية لا تريد أن تكون جزءًا منها، والتي ستمنع أي رسائل مزعجة أو متسللة من إدخال برمجيات خبيثة إلى حسابك.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
01:28 PM

نصائح ذهبية.. كيف تحمي حسابك على "واتساب" من أي اختراق

تقارير عديدة أشارت إلى وقوع خطأ أمني كبير في التطبيق الشهير

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
2
2,152

باتت هناك حاجة ماسّة لكل مستخدم لتطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، لحماية حسابه من أي عمليات اختراق أو قرصنة أو تسلل يمكنها أن تسبب مشاكل خطيرة له.

وأشارت تقارير عديدة إلى وقوع خطأ أمني كبير في "واتساب"، يسمح للمتسللين باختراق حسابات المستخدم، وكتابة أشياء مختلفة عليها، قد تُسبب ضررًا بالغًا بالنسبة له؛ علاوة على إمكانية اختراق بياناته الشخصية والبنكية بسهولة.

وتتمثل تلك الثغرة، في فيديوهات بصيغة "MP4"، والتي تسمح للمتسللين بنقل برمجيات خبيثة داخل حساباتهم على "واتساب"، تسمح باختراقها.

ونشرت مجلة "مترو" البريطانية تقريرًا حول الخطوات اللازمة لكي يحمي أي شخص حسابه على "واتساب".

وجاءت تلك النصائح الذهبية على النحو التالي:

- حمّل آخر تحديثات "واتساب" فهي تحتوي على معالجات سريعة لأي ثغرات أمنية في تطبيقك.

- عدّل إعدادات حسابك على "واتساب"؛ بحيث لا تسمح لأي شخص غير مضاف إلى قائمة أصدقائك.

- فعّل ميزة الخصوصية الجديدة، التي تمنع أي شخص من إضافتك إلى محادثات جماعية لا تريد أن تكون جزءًا منها، والتي ستمنع أي رسائل مزعجة أو متسللة من إدخال برمجيات خبيثة إلى حسابك.

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