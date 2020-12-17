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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي

جرى استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الأمريكي ترامب دونالد ترامب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
11:19 PM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
12:43 AM

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي

جرى استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
5
11,378

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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