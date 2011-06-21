التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي. وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين الجانبين وسبل تعزيزها. ونوّه السفير الياباني بمشاريع وبرامج المركز الإنسانية والإغاثية المميزة التي وصلت إلى مختلف البلدان والشعوب المحتاجة حول العالم، مشيدًا بالعلاقات بين البلدين الصديقين.

الربيعة يلتقي السفير الياباني.. والأخير ينوه بمشاريع "إغاثي الملك سلمان" الإنسانية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-20 التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين الجانبين وسبل تعزيزها.

ونوّه السفير الياباني بمشاريع وبرامج المركز الإنسانية والإغاثية المميزة التي وصلت إلى مختلف البلدان والشعوب المحتاجة حول العالم، مشيدًا بالعلاقات بين البلدين الصديقين.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 03:47 PM

الربيعة يلتقي السفير الياباني.. والأخير ينوه بمشاريع "إغاثي الملك سلمان" الإنسانية "إيواي" قال إنها وصلت لمختلف البلدان والشعوب المحتاجة مشيدًا بالعلاقات بين البلدين





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التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين الجانبين وسبل تعزيزها.

ونوّه السفير الياباني بمشاريع وبرامج المركز الإنسانية والإغاثية المميزة التي وصلت إلى مختلف البلدان والشعوب المحتاجة حول العالم، مشيدًا بالعلاقات بين البلدين الصديقين.