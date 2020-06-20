النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت استمرار تعليق العمرة والزيارة وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية

"الداخلية" تعلن صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدءاً من السادسة من صباح الغد

عسير.. أبناء "مربة العليا" يكملون رصف طريق قريتهم بأنفسهم درءاً لمخاطر السيول

بعد إنجاز جزء من مشروع السفلتة من قبل الجهة المنفذة

في مبادرة وطنية واستشعاراً للمسؤولية، قام عدد من أبناء قرية "مربة العليا" بمنطقة عسير برصف الطريق المؤدي لقراهم بعد إنجاز جزء من مشروع السفلتة من قبل الجهة المنفذة، في حرص منهم على سلامة الطريق وتجنيبه من آثار السيول في حال تأخر إتمام مشروع الرصف بسبب أزمة جائحة كورونا.

ويأتي هذا الإجراء نظرًا لكون قراهم من أكثر القرى عرضة لمخاطر السيول، لزيادة كمية الأمطار في فصل الصيف وكثافة مرتادي الطريق.

وتمثلت المبادرة من أبناء القرية في جمع مبلغ مالي لتأمين مواد البناء من الأحجار والبلوك والأسمنت والقيام بمهمة الرصف بأنفسهم وبجهود ذاتية، رغم ارتفاع درجة الحرارة إلا أن ذلك لم يكن عقبة لإنجاز مهمتهم التي عقدوا العزم على تنفيذها بأيديهم في ظل عدم توافر الأيدي العاملة، الأمر الذي يعكس مدى وعي الأهالي بدورهم الوطني وتفعيلهم لدور المواطن المسؤول.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عسير.. أبناء "مربة العليا" يكملون رصف طريق قريتهم بأنفسهم درءاً لمخاطر السيول
سبق

في مبادرة وطنية واستشعاراً للمسؤولية، قام عدد من أبناء قرية "مربة العليا" بمنطقة عسير برصف الطريق المؤدي لقراهم بعد إنجاز جزء من مشروع السفلتة من قبل الجهة المنفذة، في حرص منهم على سلامة الطريق وتجنيبه من آثار السيول في حال تأخر إتمام مشروع الرصف بسبب أزمة جائحة كورونا.

ويأتي هذا الإجراء نظرًا لكون قراهم من أكثر القرى عرضة لمخاطر السيول، لزيادة كمية الأمطار في فصل الصيف وكثافة مرتادي الطريق.

وتمثلت المبادرة من أبناء القرية في جمع مبلغ مالي لتأمين مواد البناء من الأحجار والبلوك والأسمنت والقيام بمهمة الرصف بأنفسهم وبجهود ذاتية، رغم ارتفاع درجة الحرارة إلا أن ذلك لم يكن عقبة لإنجاز مهمتهم التي عقدوا العزم على تنفيذها بأيديهم في ظل عدم توافر الأيدي العاملة، الأمر الذي يعكس مدى وعي الأهالي بدورهم الوطني وتفعيلهم لدور المواطن المسؤول.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
05:01 PM

عسير.. أبناء "مربة العليا" يكملون رصف طريق قريتهم بأنفسهم درءاً لمخاطر السيول

بعد إنجاز جزء من مشروع السفلتة من قبل الجهة المنفذة

A A A
محمد طيران - عسير
2
3,644

في مبادرة وطنية واستشعاراً للمسؤولية، قام عدد من أبناء قرية "مربة العليا" بمنطقة عسير برصف الطريق المؤدي لقراهم بعد إنجاز جزء من مشروع السفلتة من قبل الجهة المنفذة، في حرص منهم على سلامة الطريق وتجنيبه من آثار السيول في حال تأخر إتمام مشروع الرصف بسبب أزمة جائحة كورونا.

ويأتي هذا الإجراء نظرًا لكون قراهم من أكثر القرى عرضة لمخاطر السيول، لزيادة كمية الأمطار في فصل الصيف وكثافة مرتادي الطريق.

وتمثلت المبادرة من أبناء القرية في جمع مبلغ مالي لتأمين مواد البناء من الأحجار والبلوك والأسمنت والقيام بمهمة الرصف بأنفسهم وبجهود ذاتية، رغم ارتفاع درجة الحرارة إلا أن ذلك لم يكن عقبة لإنجاز مهمتهم التي عقدوا العزم على تنفيذها بأيديهم في ظل عدم توافر الأيدي العاملة، الأمر الذي يعكس مدى وعي الأهالي بدورهم الوطني وتفعيلهم لدور المواطن المسؤول.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,262
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,958
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,386

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة