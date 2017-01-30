كورونا في 4 دول خلال الـ24 ساعة.. 1434 وفاة بالمكسيك و1119 ضحية بالبرازيل

الهند تسجل 13083 إصابة جديدة و52 بالصين

سجلت البرازيل 59826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1119 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، بأن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9 ملايين و118 ألفًا و513 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 222666 حالة.



المكسيك

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية 16374 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و1434 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و841893 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 156579 وفاة.



الهند

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 13083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و137 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 10733131 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 154147 وفاة.



الصين

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيانها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 89430 إصابة، فيما استقرّ إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة.