"الغذاء والدواء" الأمريكية توافق على تصريح طارئ لحبوب كورونا المنزلية

تُعطى للمريض حبة كل 12 ساعة لخمسة أيام

صوّتت اللجنة الاستشارية للأدوية المضادة للميكروبات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مساء الثلاثاء، للسماح -بشكل طارئ- لعقار "مولنوبيرافير"؛ حبوب علاج فيروس كورونا كوفيد-19 من شركة ميرك.

وتستخدم الحبوب التي يمكن تناولها عن طريق الفم، لعلاج أعراض كوفيد-19 الخفيفة إلى المتوسطة، لدى البالغين المعرّضين للإصابة الحادة بالمرض.

وجاء التصويت الذي تمّ مساء أمس الثلاثاء (فجر اليوم الأربعاء - السعودية) لمصلحة العقار بـ 13 صوتاً مقابل 10، وأشار الأعضاء إلى أن التصويت كان متقارباً الى حد كبير بعد أن أثبتت التجارب السريرية أنه أقل فعالية مما توقّعته التجارب السريرية المبكرة.

وصوّت الأخصائي الشهير الدكتور مايكل غرين؛ لمصلحة الدواء، وقال إنه يؤيد تصريح الطوارئ؛ لأنه لا يوجد عديد من العلاجات للأفراد المعرّضين لخطر الاصابة بالفيروس، مشيراً إلى أن القرار كان صعباً للغاية.

وأوصى غرين بعدم استخدام هذا العلاج إلا من قِبل الأشخاص غير الملقحين، وهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

ووفقاً لتقارير أمريكية فإن العلاج مخصّص للبالغين المصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة، يمكنهم تناوله في المنزل، حيث يُعطى المريض حبة (800 ملليجرام) كل 12 ساعة لمدة خمسة أيام بعد ظهور الأعراض.