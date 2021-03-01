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اليوم في ختام الجولة 21 من دوري المحترفين.. "لقاء القمة والقاع" يجمع الشباب وضمك

تختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بلقاء وحيد، يجمع ضمك وضيفه الشباب، والتي كان مقرراً لها أن تقام، أمس، وتم التأجيل بسبب ظروف الطيران لمدة 24 ساعة.


اللقاء يقام على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها عند الساعة 4:05 عصراً.


يُذكر أن فريق الشباب يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الخامس عشر ما قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اليوم في ختام الجولة 21 من دوري المحترفين.. "لقاء القمة والقاع" يجمع الشباب وضمك
سبق

تختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بلقاء وحيد، يجمع ضمك وضيفه الشباب، والتي كان مقرراً لها أن تقام، أمس، وتم التأجيل بسبب ظروف الطيران لمدة 24 ساعة.


اللقاء يقام على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها عند الساعة 4:05 عصراً.


يُذكر أن فريق الشباب يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الخامس عشر ما قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
12:33 AM

اليوم في ختام الجولة 21 من دوري المحترفين.. "لقاء القمة والقاع" يجمع الشباب وضمك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بلقاء وحيد، يجمع ضمك وضيفه الشباب، والتي كان مقرراً لها أن تقام، أمس، وتم التأجيل بسبب ظروف الطيران لمدة 24 ساعة.


اللقاء يقام على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها عند الساعة 4:05 عصراً.


يُذكر أن فريق الشباب يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الخامس عشر ما قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

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