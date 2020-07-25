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"الصحة" تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 264973

باكستان: 24 حالة وفاة جديدة و1487 إصابة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية


سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 حالة وفاة، 1487 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 271872 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5787 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 236596 حالة، بينما توجد 1294 حالة في وضع حرج.

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باكستان: 24 حالة وفاة جديدة و1487 إصابة بكورونا
سبق


سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 حالة وفاة، 1487 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 271872 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5787 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 236596 حالة، بينما توجد 1294 حالة في وضع حرج.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
04:51 PM

باكستان: 24 حالة وفاة جديدة و1487 إصابة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 حالة وفاة، 1487 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 271872 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5787 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 236596 حالة، بينما توجد 1294 حالة في وضع حرج.

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