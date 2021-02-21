النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت تُمدد حظر دخول الأجانب حتى إشعار آخر وتستثني الأطقم الطبية

جميع القادمين عن طريق الرحلات المباشرة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي

أعلن الطيران المدني، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، تَقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر، مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وكان الطيران المدني قد أعلن مساء أمس، عن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارًا من اليوم الأحد بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصًا بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا وفق "القبس" الكويتية.

وأوضح الطيران المدني في بيان صحفي أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة؛ سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يومًا على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر".

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تُمدد حظر دخول الأجانب حتى إشعار آخر وتستثني الأطقم الطبية
سبق

أعلن الطيران المدني، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، تَقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر، مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وكان الطيران المدني قد أعلن مساء أمس، عن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارًا من اليوم الأحد بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصًا بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا وفق "القبس" الكويتية.

وأوضح الطيران المدني في بيان صحفي أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة؛ سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يومًا على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر".

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
09:12 AM

الكويت تُمدد حظر دخول الأجانب حتى إشعار آخر وتستثني الأطقم الطبية

جميع القادمين عن طريق الرحلات المباشرة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
74

أعلن الطيران المدني، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، تَقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر، مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وكان الطيران المدني قد أعلن مساء أمس، عن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارًا من اليوم الأحد بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصًا بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا وفق "القبس" الكويتية.

وأوضح الطيران المدني في بيان صحفي أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة؛ سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يومًا على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,303
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,653
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,060
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,683

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة