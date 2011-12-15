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شبكة الإمارات للشهُب توثق تساقطًا غزيرًا لـ"التوأميات"

عبر ثلاث محطات في أماكن مختلفة في صحراء أبوظبي

وثقت شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي نشاطًا مميزًا لزخة شهب التوأميات، حيث تقوم الشبكة بشكلٍ آلي بتصوير الشهب حال ظهورها في السماء، وهي تتكون من ثلاث محطات منتشرة في أماكن مختلفة في صحراء أبوظبي، وتحتوي كل محطة على 17 كاميرا فيديو حساسة للضوء الخافت.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، عضو منظمة الشهب الدولية، أن الشبكة سجلت ليلة 13 ديسمبر 1463 صورة للشهب، في حين سجلت الشبكة ليلة 14 ديسمبر 1277 صورة للشهب.

وقال الفلكي "عودة" في بيانٍ ورد لـ"سبق": "بعد تصوير الشهب، تقوم المحطات بشكلٍ آلي بتحليل الصور، وتحديد مسار ولمعان كل شهاب، وبعد ذلك ترسل المعلومات لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في تعاون دولي يجمع المركز مع شبكات عالمية أخرى مماثلة بإشراف وكالة الفضاء الأمريكية ناسا".

وأضاف: "تعتبر زخة شهب التوأميات من أفضل زخات الشهب، والتي تحدث ذروتها كل عام ليلة 13 أو 14 ديسمبر، فإضافة إلى أنها صاحبة عدد الشهب الأكبر من بين باقي زخات الشهب، فإن نوعية الشهب أيضًا هي الأفضل، فشهب زخة التوأميات بطيئة مما يجعلها تظهر لفترة أطول من الزمن، حيث تبلغ سرعة شهب التوأميات 35 كيلومترًا في الثانية".

وأشار إلى أن زخة شهب التوأميات سميت بهذا الاسم لأن جميع شهبها تبدو منطلقة من نقطة وهمية موجودة في مجموعة التوأمين (أو برج الجوزاء كما يسميه المنجمون)، وسبب هذه الشهب هو كويكب اسمه "فيثون" ويتصرف هذا الكويكب مثل المذنبات أحيانا فتنفلت منه حبيبات غبارية تبقى سابحة في مداره، والبعض يرى أن هذا الكويكب هو في الحقيقة نواة لمذنب قديم، وعندما تقترب الأرض من مدار الكويكب كل عام يوم 14 ديسمبر تنجذب هذه الحبيبات

الغبارية نحو الأرض وتدخل الغلاف الجوي فتحترق وتؤين الغلاف الجوي مكونة الشهب التي نراها.

وبين مدير مركز الفلك الدولي أن شهب التوأميات تظهر كل عام ما بين 4 و17 ديسمبر، وتصل الذروة يوم 14 ديسمبر، وفي هذا العام حدثت الذروة يوم 13 ديسمبر في الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، وسجل وقتئذٍ ما معدلهُ 123 شهابًا في الساعة.

وتبين الصور المرفقة بالخبر بعضًا من الشهب المميزة التي ظهرت في سماء الإمارات والتقطتها الشبكة. ويظهر في بعضها مجموعة الجبار، وفي أخرى مجموعة ذات الكرسي، وفي أحدها يظهر القمر، وفي أحدها تم تسجيل شهابين وطائرة في نفس الوقت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شبكة الإمارات للشهُب توثق تساقطًا غزيرًا لـ"التوأميات"
سبق

وثقت شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي نشاطًا مميزًا لزخة شهب التوأميات، حيث تقوم الشبكة بشكلٍ آلي بتصوير الشهب حال ظهورها في السماء، وهي تتكون من ثلاث محطات منتشرة في أماكن مختلفة في صحراء أبوظبي، وتحتوي كل محطة على 17 كاميرا فيديو حساسة للضوء الخافت.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، عضو منظمة الشهب الدولية، أن الشبكة سجلت ليلة 13 ديسمبر 1463 صورة للشهب، في حين سجلت الشبكة ليلة 14 ديسمبر 1277 صورة للشهب.

وقال الفلكي "عودة" في بيانٍ ورد لـ"سبق": "بعد تصوير الشهب، تقوم المحطات بشكلٍ آلي بتحليل الصور، وتحديد مسار ولمعان كل شهاب، وبعد ذلك ترسل المعلومات لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في تعاون دولي يجمع المركز مع شبكات عالمية أخرى مماثلة بإشراف وكالة الفضاء الأمريكية ناسا".

وأضاف: "تعتبر زخة شهب التوأميات من أفضل زخات الشهب، والتي تحدث ذروتها كل عام ليلة 13 أو 14 ديسمبر، فإضافة إلى أنها صاحبة عدد الشهب الأكبر من بين باقي زخات الشهب، فإن نوعية الشهب أيضًا هي الأفضل، فشهب زخة التوأميات بطيئة مما يجعلها تظهر لفترة أطول من الزمن، حيث تبلغ سرعة شهب التوأميات 35 كيلومترًا في الثانية".

وأشار إلى أن زخة شهب التوأميات سميت بهذا الاسم لأن جميع شهبها تبدو منطلقة من نقطة وهمية موجودة في مجموعة التوأمين (أو برج الجوزاء كما يسميه المنجمون)، وسبب هذه الشهب هو كويكب اسمه "فيثون" ويتصرف هذا الكويكب مثل المذنبات أحيانا فتنفلت منه حبيبات غبارية تبقى سابحة في مداره، والبعض يرى أن هذا الكويكب هو في الحقيقة نواة لمذنب قديم، وعندما تقترب الأرض من مدار الكويكب كل عام يوم 14 ديسمبر تنجذب هذه الحبيبات

الغبارية نحو الأرض وتدخل الغلاف الجوي فتحترق وتؤين الغلاف الجوي مكونة الشهب التي نراها.

وبين مدير مركز الفلك الدولي أن شهب التوأميات تظهر كل عام ما بين 4 و17 ديسمبر، وتصل الذروة يوم 14 ديسمبر، وفي هذا العام حدثت الذروة يوم 13 ديسمبر في الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، وسجل وقتئذٍ ما معدلهُ 123 شهابًا في الساعة.

وتبين الصور المرفقة بالخبر بعضًا من الشهب المميزة التي ظهرت في سماء الإمارات والتقطتها الشبكة. ويظهر في بعضها مجموعة الجبار، وفي أخرى مجموعة ذات الكرسي، وفي أحدها يظهر القمر، وفي أحدها تم تسجيل شهابين وطائرة في نفس الوقت.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
06:45 PM

شبكة الإمارات للشهُب توثق تساقطًا غزيرًا لـ"التوأميات"

عبر ثلاث محطات في أماكن مختلفة في صحراء أبوظبي

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فهد العتيبي - الرياض
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وثقت شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي نشاطًا مميزًا لزخة شهب التوأميات، حيث تقوم الشبكة بشكلٍ آلي بتصوير الشهب حال ظهورها في السماء، وهي تتكون من ثلاث محطات منتشرة في أماكن مختلفة في صحراء أبوظبي، وتحتوي كل محطة على 17 كاميرا فيديو حساسة للضوء الخافت.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، عضو منظمة الشهب الدولية، أن الشبكة سجلت ليلة 13 ديسمبر 1463 صورة للشهب، في حين سجلت الشبكة ليلة 14 ديسمبر 1277 صورة للشهب.

وقال الفلكي "عودة" في بيانٍ ورد لـ"سبق": "بعد تصوير الشهب، تقوم المحطات بشكلٍ آلي بتحليل الصور، وتحديد مسار ولمعان كل شهاب، وبعد ذلك ترسل المعلومات لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في تعاون دولي يجمع المركز مع شبكات عالمية أخرى مماثلة بإشراف وكالة الفضاء الأمريكية ناسا".

وأضاف: "تعتبر زخة شهب التوأميات من أفضل زخات الشهب، والتي تحدث ذروتها كل عام ليلة 13 أو 14 ديسمبر، فإضافة إلى أنها صاحبة عدد الشهب الأكبر من بين باقي زخات الشهب، فإن نوعية الشهب أيضًا هي الأفضل، فشهب زخة التوأميات بطيئة مما يجعلها تظهر لفترة أطول من الزمن، حيث تبلغ سرعة شهب التوأميات 35 كيلومترًا في الثانية".

وأشار إلى أن زخة شهب التوأميات سميت بهذا الاسم لأن جميع شهبها تبدو منطلقة من نقطة وهمية موجودة في مجموعة التوأمين (أو برج الجوزاء كما يسميه المنجمون)، وسبب هذه الشهب هو كويكب اسمه "فيثون" ويتصرف هذا الكويكب مثل المذنبات أحيانا فتنفلت منه حبيبات غبارية تبقى سابحة في مداره، والبعض يرى أن هذا الكويكب هو في الحقيقة نواة لمذنب قديم، وعندما تقترب الأرض من مدار الكويكب كل عام يوم 14 ديسمبر تنجذب هذه الحبيبات

الغبارية نحو الأرض وتدخل الغلاف الجوي فتحترق وتؤين الغلاف الجوي مكونة الشهب التي نراها.

وبين مدير مركز الفلك الدولي أن شهب التوأميات تظهر كل عام ما بين 4 و17 ديسمبر، وتصل الذروة يوم 14 ديسمبر، وفي هذا العام حدثت الذروة يوم 13 ديسمبر في الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، وسجل وقتئذٍ ما معدلهُ 123 شهابًا في الساعة.

وتبين الصور المرفقة بالخبر بعضًا من الشهب المميزة التي ظهرت في سماء الإمارات والتقطتها الشبكة. ويظهر في بعضها مجموعة الجبار، وفي أخرى مجموعة ذات الكرسي، وفي أحدها يظهر القمر، وفي أحدها تم تسجيل شهابين وطائرة في نفس الوقت.

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