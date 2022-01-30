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"المياه الوطنية" تدعم سوق العمل بأكثر من 80 متدربًا ضمن برنامجها "إعداد"

استهدف تأهيل الخريجين والخريجات ودعم سوق العمل السعودي بهم

احتفلت شركة المياه الوطنية، اليوم، في مقرها الرئيس بالرياض، بتخريج أكثر من 80 متدربًا ومتدربة من برنامج "إعداد" الذي استهدف تأهيل الخريجين والخريجات، ودعم سوق العمل السعودي بهم.

وأكدت الشركة أنها أطلقت برنامج "إعداد" للإسهام في تدريب الخريجين الجدد، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والمجالات العملية الأخرى.

وقال نائب الرئيس للخدمات المشتركة محمد بن أحمد الغامدي: "نحتفل اليوم بتأهيل أكثر من "80" متدربًا ومتدربة لسوق العمل، وذلك بحضور ورعاية الرئيس التنفيذي "المكلف" لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل، وعدد من قيادات الشركة".

وأوضح أن برنامج "إعداد" سيسهم في تنوع الفرص لدي المتدربين؛ مما يوفر بيئة عملية للتفوق والابتكار والعمل، وذلك في شتى التخصصات التي تدربوا عليها.

وبيَّن أن خريجي برنامج "إعداد" حصلوا على العديد من الدورات التأهيلية في مجال قطاع المياه، ومجالات المهارات السلوكية والإدارية، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم وفق المسارات التخصصية لكل متدرب ومتدربة من خلال جهات تدريبية متميزة لدعم تحقيق مستهدفات البرنامج، ورفع مستواهم في المهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل.

يذكر أن شركة المياه الوطنية أعلنت مطلع أكتوبر من العام 2020م عن برنامج "إعداد"، ومدته "12" شهرًا، استهدف "100" متدرب ومتدربة من الحاصلين على درجة البكالوريوس؛ إذ انخرط المتدربون في البرنامج مطلع العام الماضي 2021م.

المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه الوطنية" تدعم سوق العمل بأكثر من 80 متدربًا ضمن برنامجها "إعداد"
سبق

احتفلت شركة المياه الوطنية، اليوم، في مقرها الرئيس بالرياض، بتخريج أكثر من 80 متدربًا ومتدربة من برنامج "إعداد" الذي استهدف تأهيل الخريجين والخريجات، ودعم سوق العمل السعودي بهم.

وأكدت الشركة أنها أطلقت برنامج "إعداد" للإسهام في تدريب الخريجين الجدد، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والمجالات العملية الأخرى.

وقال نائب الرئيس للخدمات المشتركة محمد بن أحمد الغامدي: "نحتفل اليوم بتأهيل أكثر من "80" متدربًا ومتدربة لسوق العمل، وذلك بحضور ورعاية الرئيس التنفيذي "المكلف" لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل، وعدد من قيادات الشركة".

وأوضح أن برنامج "إعداد" سيسهم في تنوع الفرص لدي المتدربين؛ مما يوفر بيئة عملية للتفوق والابتكار والعمل، وذلك في شتى التخصصات التي تدربوا عليها.

وبيَّن أن خريجي برنامج "إعداد" حصلوا على العديد من الدورات التأهيلية في مجال قطاع المياه، ومجالات المهارات السلوكية والإدارية، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم وفق المسارات التخصصية لكل متدرب ومتدربة من خلال جهات تدريبية متميزة لدعم تحقيق مستهدفات البرنامج، ورفع مستواهم في المهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل.

يذكر أن شركة المياه الوطنية أعلنت مطلع أكتوبر من العام 2020م عن برنامج "إعداد"، ومدته "12" شهرًا، استهدف "100" متدرب ومتدربة من الحاصلين على درجة البكالوريوس؛ إذ انخرط المتدربون في البرنامج مطلع العام الماضي 2021م.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
04:42 PM
اخر تعديل
30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
05:00 PM

"المياه الوطنية" تدعم سوق العمل بأكثر من 80 متدربًا ضمن برنامجها "إعداد"

استهدف تأهيل الخريجين والخريجات ودعم سوق العمل السعودي بهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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احتفلت شركة المياه الوطنية، اليوم، في مقرها الرئيس بالرياض، بتخريج أكثر من 80 متدربًا ومتدربة من برنامج "إعداد" الذي استهدف تأهيل الخريجين والخريجات، ودعم سوق العمل السعودي بهم.

وأكدت الشركة أنها أطلقت برنامج "إعداد" للإسهام في تدريب الخريجين الجدد، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والمجالات العملية الأخرى.

وقال نائب الرئيس للخدمات المشتركة محمد بن أحمد الغامدي: "نحتفل اليوم بتأهيل أكثر من "80" متدربًا ومتدربة لسوق العمل، وذلك بحضور ورعاية الرئيس التنفيذي "المكلف" لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل، وعدد من قيادات الشركة".

وأوضح أن برنامج "إعداد" سيسهم في تنوع الفرص لدي المتدربين؛ مما يوفر بيئة عملية للتفوق والابتكار والعمل، وذلك في شتى التخصصات التي تدربوا عليها.

وبيَّن أن خريجي برنامج "إعداد" حصلوا على العديد من الدورات التأهيلية في مجال قطاع المياه، ومجالات المهارات السلوكية والإدارية، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم وفق المسارات التخصصية لكل متدرب ومتدربة من خلال جهات تدريبية متميزة لدعم تحقيق مستهدفات البرنامج، ورفع مستواهم في المهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل.

يذكر أن شركة المياه الوطنية أعلنت مطلع أكتوبر من العام 2020م عن برنامج "إعداد"، ومدته "12" شهرًا، استهدف "100" متدرب ومتدربة من الحاصلين على درجة البكالوريوس؛ إذ انخرط المتدربون في البرنامج مطلع العام الماضي 2021م.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,047
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