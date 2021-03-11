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مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

النيابة العامة أقامت الدليل عليه بشهادة 4 شهود وأقوال المجني عليها

أمر النائب العام المصري أمس الأربعاء بإحالة المتهم بالتحرش بطفلة بحي المعادي إلى المحاكمة الجنائية، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة المصرية في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "أمر المستشار النائب العام أمس الأربعاء، الموافق العاشر من شهر مارس، بإحالة متهم بخطف طفلة، تبلغ من العمر سبع سنوات، محبوسًا؛ إذ تحايل لاستدراجها إلى عقار قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت له. واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مَواطن العفة من جسدها".

وأضافت: "أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود، وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة، وما تبيَّن من التصوير، وتعرُّف شاهدتَيْن والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا".

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مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية
سبق

أمر النائب العام المصري أمس الأربعاء بإحالة المتهم بالتحرش بطفلة بحي المعادي إلى المحاكمة الجنائية، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة المصرية في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "أمر المستشار النائب العام أمس الأربعاء، الموافق العاشر من شهر مارس، بإحالة متهم بخطف طفلة، تبلغ من العمر سبع سنوات، محبوسًا؛ إذ تحايل لاستدراجها إلى عقار قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت له. واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مَواطن العفة من جسدها".

وأضافت: "أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود، وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة، وما تبيَّن من التصوير، وتعرُّف شاهدتَيْن والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا".

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
01:20 AM

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

النيابة العامة أقامت الدليل عليه بشهادة 4 شهود وأقوال المجني عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمر النائب العام المصري أمس الأربعاء بإحالة المتهم بالتحرش بطفلة بحي المعادي إلى المحاكمة الجنائية، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة المصرية في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "أمر المستشار النائب العام أمس الأربعاء، الموافق العاشر من شهر مارس، بإحالة متهم بخطف طفلة، تبلغ من العمر سبع سنوات، محبوسًا؛ إذ تحايل لاستدراجها إلى عقار قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت له. واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مَواطن العفة من جسدها".

وأضافت: "أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود، وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة، وما تبيَّن من التصوير، وتعرُّف شاهدتَيْن والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا".

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