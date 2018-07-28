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بدعم من منصة إحسان.. "أيتام جدة" تقدم كسوة العيد لـ2614 مستفيدًا

ضمن حملة "أنت أملهم" التي تنفذها الجمعية خلال هذه الفترة لتحقيق السعادة

نفّذت جمعية رعاية الأيتام بجدة مشروع كسوة العيد لعيد أضحى هذا العام، ضمن حملة (أنت أملهم) التي تنفذها الجمعية خلال هذه الفترة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات نوعية للأيتام ورعايتهم تعليميًّا وإغاثيًّا وتنمويًّا ومعيشيًّا.

وقال المدير التنفيذي للجمعية الدكتور المهندس محمد ناقرو: إن مشروع #كسوة- العيد هو أحد المشاريع التي تتبناها الجمعية ضمن مشاريعها؛ لما له من دور في تحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم، ولما يحققه من أثر في تحقيق السعادة لهم في العيد، أسوة بغيرهم.

وأضاف أن المشروع استفاد منه 2614 مستفيدًا، و580 أسرة من المسجلين بالجمعية، وتم -ولله الحمد- بدعم من منصة إحسان، وإسهام من الدكتور محمد عبدالحميد آل ذاكر بخاري، وكان عبارة عن قسائم شرائية مع مجموعة من المستلزمات العينية، التي راعت فيها الجمعية الاحتياج والذوق، للحفاظ على إنسانية المستفيد، وتحقيق الفائدة لأسرته.

الجدير بالذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة هي جمعية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (850)، وتهدف من خلال برامجها ومشاريعها إلى رعاية الأيتام وأسرهم بمحافظة جدة، عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تأتي حملة "أنت أملهم" من ضمنها.

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بدعم من منصة إحسان.. "أيتام جدة" تقدم كسوة العيد لـ2614 مستفيدًا
سبق

نفّذت جمعية رعاية الأيتام بجدة مشروع كسوة العيد لعيد أضحى هذا العام، ضمن حملة (أنت أملهم) التي تنفذها الجمعية خلال هذه الفترة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات نوعية للأيتام ورعايتهم تعليميًّا وإغاثيًّا وتنمويًّا ومعيشيًّا.

وقال المدير التنفيذي للجمعية الدكتور المهندس محمد ناقرو: إن مشروع #كسوة- العيد هو أحد المشاريع التي تتبناها الجمعية ضمن مشاريعها؛ لما له من دور في تحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم، ولما يحققه من أثر في تحقيق السعادة لهم في العيد، أسوة بغيرهم.

وأضاف أن المشروع استفاد منه 2614 مستفيدًا، و580 أسرة من المسجلين بالجمعية، وتم -ولله الحمد- بدعم من منصة إحسان، وإسهام من الدكتور محمد عبدالحميد آل ذاكر بخاري، وكان عبارة عن قسائم شرائية مع مجموعة من المستلزمات العينية، التي راعت فيها الجمعية الاحتياج والذوق، للحفاظ على إنسانية المستفيد، وتحقيق الفائدة لأسرته.

الجدير بالذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة هي جمعية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (850)، وتهدف من خلال برامجها ومشاريعها إلى رعاية الأيتام وأسرهم بمحافظة جدة، عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تأتي حملة "أنت أملهم" من ضمنها.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
01:25 PM

بدعم من منصة إحسان.. "أيتام جدة" تقدم كسوة العيد لـ2614 مستفيدًا

ضمن حملة "أنت أملهم" التي تنفذها الجمعية خلال هذه الفترة لتحقيق السعادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نفّذت جمعية رعاية الأيتام بجدة مشروع كسوة العيد لعيد أضحى هذا العام، ضمن حملة (أنت أملهم) التي تنفذها الجمعية خلال هذه الفترة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات نوعية للأيتام ورعايتهم تعليميًّا وإغاثيًّا وتنمويًّا ومعيشيًّا.

وقال المدير التنفيذي للجمعية الدكتور المهندس محمد ناقرو: إن مشروع #كسوة- العيد هو أحد المشاريع التي تتبناها الجمعية ضمن مشاريعها؛ لما له من دور في تحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم، ولما يحققه من أثر في تحقيق السعادة لهم في العيد، أسوة بغيرهم.

وأضاف أن المشروع استفاد منه 2614 مستفيدًا، و580 أسرة من المسجلين بالجمعية، وتم -ولله الحمد- بدعم من منصة إحسان، وإسهام من الدكتور محمد عبدالحميد آل ذاكر بخاري، وكان عبارة عن قسائم شرائية مع مجموعة من المستلزمات العينية، التي راعت فيها الجمعية الاحتياج والذوق، للحفاظ على إنسانية المستفيد، وتحقيق الفائدة لأسرته.

الجدير بالذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة هي جمعية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (850)، وتهدف من خلال برامجها ومشاريعها إلى رعاية الأيتام وأسرهم بمحافظة جدة، عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تأتي حملة "أنت أملهم" من ضمنها.

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