جناح الجوف بـ"الجنادرية" يستعرض "أسماء شهداء الوطن" بالمنطقة

في خطوة تهدف لتوضيح دور "الشهيد" والتذكير به

استعرض جناح إمارة منطقة الجوف المشارك بمهرجان "الجنادرية 32"، أسماء شهداء الوطن من منطقة الجوف، وذلك في واجهة الجناح الرئيسة، وذلك من خلال لوحة كُتب عليها أسماء (15) شهيدًا من منطقة الجوف ومحافظاتها قدّموا أرواحهم فداءً للوطن وقيادته وشعبه، وذلك بهدف تذكير زوّار المهرجان بهؤلاء الأبطال والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، حيث استوقفت تلك اللوحة الكثير من الزوّار لقراءة الأسماء والتعرف عليهم.



وجاءت تلك الخطوة من وفد جناح الجوف بالجنادرية لاستغلال مثل تلك المناسبات الوطنية الكبيرة في توضيح الدور الكبير الذي قدّمه شهداء الوطن ويقدمه جنوده البواسل ورجال أمنه في الحد الجنوبي، وفي محاربة الإرهاب والذود عن الوطن وأمنه وأمن مواطنيه واستقراره.