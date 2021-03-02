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مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل استقبال المسجلين عبر "صحتي"

وسط تدابير احترازية ووقائية وآلية دقيقة لمنع الازدحام

تواصل مراكز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك وجميع المراكز بالمحافظات، استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19"، من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية، وآلية دقيقة لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

وأوضحت "صحة تبوك"، أن الأولوية ‏للحصول على اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

بدورهم، عبّر عدد من المتلقين للقاح في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك، عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما الكبير لمكافحة جائحة "كورونا" في المملكة، مؤكدين أنهما لا يتوانيان أبداً في تقديم كل الدعم لكل ما يسهم في صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وثمّنوا دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

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مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل استقبال المسجلين عبر "صحتي"
سبق

تواصل مراكز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك وجميع المراكز بالمحافظات، استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19"، من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية، وآلية دقيقة لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

وأوضحت "صحة تبوك"، أن الأولوية ‏للحصول على اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

بدورهم، عبّر عدد من المتلقين للقاح في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك، عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما الكبير لمكافحة جائحة "كورونا" في المملكة، مؤكدين أنهما لا يتوانيان أبداً في تقديم كل الدعم لكل ما يسهم في صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وثمّنوا دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
12:38 PM
اخر تعديل
02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
01:17 PM

مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل استقبال المسجلين عبر "صحتي"

وسط تدابير احترازية ووقائية وآلية دقيقة لمنع الازدحام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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تواصل مراكز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك وجميع المراكز بالمحافظات، استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19"، من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية، وآلية دقيقة لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

وأوضحت "صحة تبوك"، أن الأولوية ‏للحصول على اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

بدورهم، عبّر عدد من المتلقين للقاح في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك، عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما الكبير لمكافحة جائحة "كورونا" في المملكة، مؤكدين أنهما لا يتوانيان أبداً في تقديم كل الدعم لكل ما يسهم في صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وثمّنوا دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

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