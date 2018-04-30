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مشكلة عزوف المعلمين عن وظائف القيادة التربوية بالليث.. في رسالة ماجستير

أعدها "اليزيدي" بجامعة الطائف

حصل عبدالرحمن بن مليح اليزيدي أحد منسوبي تعليم محافظة الليث على درجة الماجستير من جامعة الطائف تخصص قيادة تربوية، بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى.


وكان عنوان الرسالة "مشكلة عزوف المعلمين والمعلمات عن وظائف القيادة التربوية بمدارس التعليم العام بمحافظة الليث وسبل معالجتها".

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مشكلة عزوف المعلمين عن وظائف القيادة التربوية بالليث.. في رسالة ماجستير
سبق

حصل عبدالرحمن بن مليح اليزيدي أحد منسوبي تعليم محافظة الليث على درجة الماجستير من جامعة الطائف تخصص قيادة تربوية، بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى.


وكان عنوان الرسالة "مشكلة عزوف المعلمين والمعلمات عن وظائف القيادة التربوية بمدارس التعليم العام بمحافظة الليث وسبل معالجتها".

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
02:17 PM

مشكلة عزوف المعلمين عن وظائف القيادة التربوية بالليث.. في رسالة ماجستير

أعدها "اليزيدي" بجامعة الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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حصل عبدالرحمن بن مليح اليزيدي أحد منسوبي تعليم محافظة الليث على درجة الماجستير من جامعة الطائف تخصص قيادة تربوية، بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى.


وكان عنوان الرسالة "مشكلة عزوف المعلمين والمعلمات عن وظائف القيادة التربوية بمدارس التعليم العام بمحافظة الليث وسبل معالجتها".

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