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أمير نجران يطلق خدمة طلب المياه عبر "واتساب"

بسعر موحد أثناء منع التجول

أطلق أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، خدمة طلب المياه أثناء فترة منع التجول، بسعر موحّد، عبر تطبيق الهواتف الذكية "واتساب".

يأتي ذلك، لتمكين المواطنين في المنطقة من التواصل مع مركز خدمات العملاء بإدارة المياه، وطلب الخدمة مع إرسال موقع المستفيد بالتراسل عبر التطبيق.

وأكد الأمير "جلوي"، لدى إطلاقه الخدمة، بحضور مدير عام خدمات المياه بالمنطقة، المهندس محمد حسين آل دويس، أهميتها في سد باب المغالاة، وتقديم الخدمات بسعر ثابت يبلغ 60 ريالاً فقط، مع موثوقيتها أمنياً في سهولة تقديمها أثناء ساعات منع التجول، فضلاً عن التيسير على المواطن الكريم في تقديم الخدمات له دون عناء أو مشقة.

وكتب في رسالته لمركز عمليات الشركة بالمنطقة "بسم الله.. وعلى بركة الله.. أخوكم جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد".

وعلى الصعيد ذاته، ثمّن عبر الاتصال المرئي مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمياه المهندس محمد بن أحمد موكلي، الجهود التي تبذلها الشركة؛ لضمان استمرار إمدادات المياه للمنطقة دون تأثر بالظروف والتبعات التي خلفها فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19)، حسب التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي تشدد على صون أسباب العيش الكريم للمواطن والمقيم.

وأعرب المهندس "موكلي" عن شكره لأمير المنطقة، على رعايته ومباركته إطلاق هذه الخدمة، مطمئناً بتأمين حاجة المنطقة من المياه بشكل انسيابي يفوق المعدلات الطبيعية، مؤكداً مواصلة الشركة للعمل في تطوير خدماتها وبذل قصارى الجهود في سبيل راحة المواطن.

ويمكن للمواطن طلب خدمات المياه أثناء فترة منع التجول، بإرسال رسالة عبر تطبيق "واتساب" إلى الرقم 0560274886.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير نجران يطلق خدمة طلب المياه عبر "واتساب"
سبق

أطلق أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، خدمة طلب المياه أثناء فترة منع التجول، بسعر موحّد، عبر تطبيق الهواتف الذكية "واتساب".

يأتي ذلك، لتمكين المواطنين في المنطقة من التواصل مع مركز خدمات العملاء بإدارة المياه، وطلب الخدمة مع إرسال موقع المستفيد بالتراسل عبر التطبيق.

وأكد الأمير "جلوي"، لدى إطلاقه الخدمة، بحضور مدير عام خدمات المياه بالمنطقة، المهندس محمد حسين آل دويس، أهميتها في سد باب المغالاة، وتقديم الخدمات بسعر ثابت يبلغ 60 ريالاً فقط، مع موثوقيتها أمنياً في سهولة تقديمها أثناء ساعات منع التجول، فضلاً عن التيسير على المواطن الكريم في تقديم الخدمات له دون عناء أو مشقة.

وكتب في رسالته لمركز عمليات الشركة بالمنطقة "بسم الله.. وعلى بركة الله.. أخوكم جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد".

وعلى الصعيد ذاته، ثمّن عبر الاتصال المرئي مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمياه المهندس محمد بن أحمد موكلي، الجهود التي تبذلها الشركة؛ لضمان استمرار إمدادات المياه للمنطقة دون تأثر بالظروف والتبعات التي خلفها فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19)، حسب التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي تشدد على صون أسباب العيش الكريم للمواطن والمقيم.

وأعرب المهندس "موكلي" عن شكره لأمير المنطقة، على رعايته ومباركته إطلاق هذه الخدمة، مطمئناً بتأمين حاجة المنطقة من المياه بشكل انسيابي يفوق المعدلات الطبيعية، مؤكداً مواصلة الشركة للعمل في تطوير خدماتها وبذل قصارى الجهود في سبيل راحة المواطن.

ويمكن للمواطن طلب خدمات المياه أثناء فترة منع التجول، بإرسال رسالة عبر تطبيق "واتساب" إلى الرقم 0560274886.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
07:00 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:31 AM

أمير نجران يطلق خدمة طلب المياه عبر "واتساب"

بسعر موحد أثناء منع التجول

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هادي آل كليب - نجران
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أطلق أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، خدمة طلب المياه أثناء فترة منع التجول، بسعر موحّد، عبر تطبيق الهواتف الذكية "واتساب".

يأتي ذلك، لتمكين المواطنين في المنطقة من التواصل مع مركز خدمات العملاء بإدارة المياه، وطلب الخدمة مع إرسال موقع المستفيد بالتراسل عبر التطبيق.

وأكد الأمير "جلوي"، لدى إطلاقه الخدمة، بحضور مدير عام خدمات المياه بالمنطقة، المهندس محمد حسين آل دويس، أهميتها في سد باب المغالاة، وتقديم الخدمات بسعر ثابت يبلغ 60 ريالاً فقط، مع موثوقيتها أمنياً في سهولة تقديمها أثناء ساعات منع التجول، فضلاً عن التيسير على المواطن الكريم في تقديم الخدمات له دون عناء أو مشقة.

وكتب في رسالته لمركز عمليات الشركة بالمنطقة "بسم الله.. وعلى بركة الله.. أخوكم جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد".

وعلى الصعيد ذاته، ثمّن عبر الاتصال المرئي مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمياه المهندس محمد بن أحمد موكلي، الجهود التي تبذلها الشركة؛ لضمان استمرار إمدادات المياه للمنطقة دون تأثر بالظروف والتبعات التي خلفها فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19)، حسب التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي تشدد على صون أسباب العيش الكريم للمواطن والمقيم.

وأعرب المهندس "موكلي" عن شكره لأمير المنطقة، على رعايته ومباركته إطلاق هذه الخدمة، مطمئناً بتأمين حاجة المنطقة من المياه بشكل انسيابي يفوق المعدلات الطبيعية، مؤكداً مواصلة الشركة للعمل في تطوير خدماتها وبذل قصارى الجهود في سبيل راحة المواطن.

ويمكن للمواطن طلب خدمات المياه أثناء فترة منع التجول، بإرسال رسالة عبر تطبيق "واتساب" إلى الرقم 0560274886.

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