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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 6 مارس 2021، تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379474 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 378 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 370300 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6524 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2650 والحالات الحرجة 494 حالة.

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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 6 مارس 2021، تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379474 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 378 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 370300 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6524 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2650 والحالات الحرجة 494 حالة.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
03:35 PM

"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
10,938

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 6 مارس 2021، تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379474 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 378 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 370300 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6524 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2650 والحالات الحرجة 494 حالة.

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