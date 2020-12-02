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"البيئة" تشارك بعيادات بيطرية في مهرجان الصقور

الوزارة خصصت أطباء مقسمين على فرقتين

شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلةً بفرع منطقة الرياض، بعيادات بيطرية وفرق إرشادية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة، الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض بتنظيم من نادي الصقور السعودي.

وخصصت الوزارة أطباء بيطريين مقسمين على فرقتين، تتولى مهام الكشف الظاهري على الصقور المشاركة قبل أشواط مسابقة الملواح، لفحص صحة الطائر وضمان سلامته، إلى جانب فحص المنشطات للمراكز العشرة الأولى من كل شوط.

وترسل العينات لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لفحصها والتأكد من خلوها من أي منشطات؛ حفاظاً على عدالة ونزاهة مسابقات المهرجان.

وكانت الفرق البيطرية قد فحصت الصقور المشاركة، من خلال أخذ عينات من اللعاب والمجمع للصقور في فترة التسجيل، ضمن إجراءات الاحترازية؛ للتأكد من سلامة الطيور، وضمان عدم نقلها أية أمراض.

وأكدت الفرق المشاركة على التزام الصقارين بسلامة طيورهم، وتعاونهم في الإجراءات الصحية المتبعة، والتي تقوم بها الوزارة طيلة فترة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تشارك بعيادات بيطرية في مهرجان الصقور
سبق

شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلةً بفرع منطقة الرياض، بعيادات بيطرية وفرق إرشادية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة، الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض بتنظيم من نادي الصقور السعودي.

وخصصت الوزارة أطباء بيطريين مقسمين على فرقتين، تتولى مهام الكشف الظاهري على الصقور المشاركة قبل أشواط مسابقة الملواح، لفحص صحة الطائر وضمان سلامته، إلى جانب فحص المنشطات للمراكز العشرة الأولى من كل شوط.

وترسل العينات لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لفحصها والتأكد من خلوها من أي منشطات؛ حفاظاً على عدالة ونزاهة مسابقات المهرجان.

وكانت الفرق البيطرية قد فحصت الصقور المشاركة، من خلال أخذ عينات من اللعاب والمجمع للصقور في فترة التسجيل، ضمن إجراءات الاحترازية؛ للتأكد من سلامة الطيور، وضمان عدم نقلها أية أمراض.

وأكدت الفرق المشاركة على التزام الصقارين بسلامة طيورهم، وتعاونهم في الإجراءات الصحية المتبعة، والتي تقوم بها الوزارة طيلة فترة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
04:56 PM

"البيئة" تشارك بعيادات بيطرية في مهرجان الصقور

الوزارة خصصت أطباء مقسمين على فرقتين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلةً بفرع منطقة الرياض، بعيادات بيطرية وفرق إرشادية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة، الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض بتنظيم من نادي الصقور السعودي.

وخصصت الوزارة أطباء بيطريين مقسمين على فرقتين، تتولى مهام الكشف الظاهري على الصقور المشاركة قبل أشواط مسابقة الملواح، لفحص صحة الطائر وضمان سلامته، إلى جانب فحص المنشطات للمراكز العشرة الأولى من كل شوط.

وترسل العينات لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لفحصها والتأكد من خلوها من أي منشطات؛ حفاظاً على عدالة ونزاهة مسابقات المهرجان.

وكانت الفرق البيطرية قد فحصت الصقور المشاركة، من خلال أخذ عينات من اللعاب والمجمع للصقور في فترة التسجيل، ضمن إجراءات الاحترازية؛ للتأكد من سلامة الطيور، وضمان عدم نقلها أية أمراض.

وأكدت الفرق المشاركة على التزام الصقارين بسلامة طيورهم، وتعاونهم في الإجراءات الصحية المتبعة، والتي تقوم بها الوزارة طيلة فترة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

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