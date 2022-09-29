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الشاحنات تتحرك.. بريطانيا تفوض وزارة الدفاع للتدخل لحل أزمة الوقود

يتم حشد السائقين العسكريين وفق خطة طوارئ سميت بـ"عملية إسكالين"

كشف مصدر عسكري بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن عناصر القوات البريطانية سيبدؤون قيادة شاحنات الوقود إلى المحطات في وقت لاحق هذا الأسبوع، في قرار لحل أزمة الوقود في بريطانيا.

وتفصيلاً، قال مصدر دفاعي رفيع المستوى إن نحو 150 سائقًا عسكريًا، سيقومون بنقل الوقود في جميع أنحاء البلاد، بعد أن وافقت وزارة الدفاع على طلب رسمي للمساعدة.

وتأتي هذه الخطوة لتعبئة الجيش بعد نقص واسع في عدد سائقي الشاحنات، مما أدى إلى مواجهة تجار التجزئة والمطاعم مشكلات توريد خطيرة في الأشهر القليلة الماضية، وعدم وصول مخزونات وفيرة من الوقود إلى محطات الوقود حول بريطانيا.

وفق سكاي نيوز عربية، فإن جميع السائقين العسكريين مؤهلين لشاحنات النقل الثقيل، ولكنهم قد يحتاجون إلى ما يصل إلى 3 أيام من التدريب الإضافي ليكونوا قادرين على تعلم كيفية توفير الوقود لمحطات الوقود.

وتلقت وزارة الدفاع طلب المساعدة من هيئة إدارة الأعمال البريطانية داخل الوزارة، المعروفة باسم المساعدة العسكرية للسلطات المدنية، يوم الاثنين، وتمت الموافقة عليه يوم الثلاثاء.

وتم بالفعل وضع القوات في حالة استعداد أعلى نظرًا لأزمة الوقود، وسيتم حشدهم بموجب خطة طوارئ طويلة الأمد لنقص الوقود، سميت بـ"عملية إسكالين".

وأدى تحذير من نقص إمدادات الوقود في نهاية الأسبوع الماضي إلى عمليات شراء مذعورة مع وقوف طوابير طويلة من السيارات لساعات وإلى نفاد الوقود من المحطات في مدن في جميع أنحاء بريطانيا.

وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل خططًا لإصدار تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي وتعليق قوانين المنافسة وتشجيع السائقين السابقين على العودة للعمل كجزء من تدابير لمواجهة نقص السائقين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الشاحنات تتحرك.. بريطانيا تفوض وزارة الدفاع للتدخل لحل أزمة الوقود
سبق

كشف مصدر عسكري بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن عناصر القوات البريطانية سيبدؤون قيادة شاحنات الوقود إلى المحطات في وقت لاحق هذا الأسبوع، في قرار لحل أزمة الوقود في بريطانيا.

وتفصيلاً، قال مصدر دفاعي رفيع المستوى إن نحو 150 سائقًا عسكريًا، سيقومون بنقل الوقود في جميع أنحاء البلاد، بعد أن وافقت وزارة الدفاع على طلب رسمي للمساعدة.

وتأتي هذه الخطوة لتعبئة الجيش بعد نقص واسع في عدد سائقي الشاحنات، مما أدى إلى مواجهة تجار التجزئة والمطاعم مشكلات توريد خطيرة في الأشهر القليلة الماضية، وعدم وصول مخزونات وفيرة من الوقود إلى محطات الوقود حول بريطانيا.

وفق سكاي نيوز عربية، فإن جميع السائقين العسكريين مؤهلين لشاحنات النقل الثقيل، ولكنهم قد يحتاجون إلى ما يصل إلى 3 أيام من التدريب الإضافي ليكونوا قادرين على تعلم كيفية توفير الوقود لمحطات الوقود.

وتلقت وزارة الدفاع طلب المساعدة من هيئة إدارة الأعمال البريطانية داخل الوزارة، المعروفة باسم المساعدة العسكرية للسلطات المدنية، يوم الاثنين، وتمت الموافقة عليه يوم الثلاثاء.

وتم بالفعل وضع القوات في حالة استعداد أعلى نظرًا لأزمة الوقود، وسيتم حشدهم بموجب خطة طوارئ طويلة الأمد لنقص الوقود، سميت بـ"عملية إسكالين".

وأدى تحذير من نقص إمدادات الوقود في نهاية الأسبوع الماضي إلى عمليات شراء مذعورة مع وقوف طوابير طويلة من السيارات لساعات وإلى نفاد الوقود من المحطات في مدن في جميع أنحاء بريطانيا.

وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل خططًا لإصدار تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي وتعليق قوانين المنافسة وتشجيع السائقين السابقين على العودة للعمل كجزء من تدابير لمواجهة نقص السائقين.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
11:14 PM

الشاحنات تتحرك.. بريطانيا تفوض وزارة الدفاع للتدخل لحل أزمة الوقود

يتم حشد السائقين العسكريين وفق خطة طوارئ سميت بـ"عملية إسكالين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مصدر عسكري بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن عناصر القوات البريطانية سيبدؤون قيادة شاحنات الوقود إلى المحطات في وقت لاحق هذا الأسبوع، في قرار لحل أزمة الوقود في بريطانيا.

وتفصيلاً، قال مصدر دفاعي رفيع المستوى إن نحو 150 سائقًا عسكريًا، سيقومون بنقل الوقود في جميع أنحاء البلاد، بعد أن وافقت وزارة الدفاع على طلب رسمي للمساعدة.

وتأتي هذه الخطوة لتعبئة الجيش بعد نقص واسع في عدد سائقي الشاحنات، مما أدى إلى مواجهة تجار التجزئة والمطاعم مشكلات توريد خطيرة في الأشهر القليلة الماضية، وعدم وصول مخزونات وفيرة من الوقود إلى محطات الوقود حول بريطانيا.

وفق سكاي نيوز عربية، فإن جميع السائقين العسكريين مؤهلين لشاحنات النقل الثقيل، ولكنهم قد يحتاجون إلى ما يصل إلى 3 أيام من التدريب الإضافي ليكونوا قادرين على تعلم كيفية توفير الوقود لمحطات الوقود.

وتلقت وزارة الدفاع طلب المساعدة من هيئة إدارة الأعمال البريطانية داخل الوزارة، المعروفة باسم المساعدة العسكرية للسلطات المدنية، يوم الاثنين، وتمت الموافقة عليه يوم الثلاثاء.

وتم بالفعل وضع القوات في حالة استعداد أعلى نظرًا لأزمة الوقود، وسيتم حشدهم بموجب خطة طوارئ طويلة الأمد لنقص الوقود، سميت بـ"عملية إسكالين".

وأدى تحذير من نقص إمدادات الوقود في نهاية الأسبوع الماضي إلى عمليات شراء مذعورة مع وقوف طوابير طويلة من السيارات لساعات وإلى نفاد الوقود من المحطات في مدن في جميع أنحاء بريطانيا.

وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل خططًا لإصدار تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي وتعليق قوانين المنافسة وتشجيع السائقين السابقين على العودة للعمل كجزء من تدابير لمواجهة نقص السائقين.

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