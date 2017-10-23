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"القادسية" بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات على حساب "الاتفاق"

تُوّج القادسية بلقب كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، في نسخته الثالثة عقب تغلبه على نظيره الاتفاق (8-3) في المباراة النهائية التي احتضنتها الصالة الخضراء بالدمام.

وبهذا التتويج يكون القادسية قد فك الشراكة مع الاتفاق من خلال تتويجه بلقب الثاني في البطولة بعد أن احرز لقب النسخة الأولى موسم 2018-2019، فيما فشل الاتفاق في المحافظة على لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

وكان القادسية تأهل إلى المباراة النهائية بعد تخطيه النهضة بنتيجة 8-3 في دور الـ 16 قبل أن يتخطى منيف بسباعية نظيفة في ربع النهائي، فيما فاز بنتيجة 8-1 على الثقبة في نصف النهائي.

في المقابل، استهل الاتفاق مشواره بالفوز حراء في دور الـ 16 بنتيجة 12-0، قبل الفوز على الفاو بنتيجة 8-2 في ربع النهائي، فيما تغلب على العرض بنتيجة 4-2 في نصف النهائي.

القادسية الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"القادسية" بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات على حساب "الاتفاق"
سبق

تُوّج القادسية بلقب كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، في نسخته الثالثة عقب تغلبه على نظيره الاتفاق (8-3) في المباراة النهائية التي احتضنتها الصالة الخضراء بالدمام.

وبهذا التتويج يكون القادسية قد فك الشراكة مع الاتفاق من خلال تتويجه بلقب الثاني في البطولة بعد أن احرز لقب النسخة الأولى موسم 2018-2019، فيما فشل الاتفاق في المحافظة على لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

وكان القادسية تأهل إلى المباراة النهائية بعد تخطيه النهضة بنتيجة 8-3 في دور الـ 16 قبل أن يتخطى منيف بسباعية نظيفة في ربع النهائي، فيما فاز بنتيجة 8-1 على الثقبة في نصف النهائي.

في المقابل، استهل الاتفاق مشواره بالفوز حراء في دور الـ 16 بنتيجة 12-0، قبل الفوز على الفاو بنتيجة 8-2 في ربع النهائي، فيما تغلب على العرض بنتيجة 4-2 في نصف النهائي.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
07:42 PM
اخر تعديل
23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
01:19 AM

"القادسية" بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات على حساب "الاتفاق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوّج القادسية بلقب كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، في نسخته الثالثة عقب تغلبه على نظيره الاتفاق (8-3) في المباراة النهائية التي احتضنتها الصالة الخضراء بالدمام.

وبهذا التتويج يكون القادسية قد فك الشراكة مع الاتفاق من خلال تتويجه بلقب الثاني في البطولة بعد أن احرز لقب النسخة الأولى موسم 2018-2019، فيما فشل الاتفاق في المحافظة على لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

وكان القادسية تأهل إلى المباراة النهائية بعد تخطيه النهضة بنتيجة 8-3 في دور الـ 16 قبل أن يتخطى منيف بسباعية نظيفة في ربع النهائي، فيما فاز بنتيجة 8-1 على الثقبة في نصف النهائي.

في المقابل، استهل الاتفاق مشواره بالفوز حراء في دور الـ 16 بنتيجة 12-0، قبل الفوز على الفاو بنتيجة 8-2 في ربع النهائي، فيما تغلب على العرض بنتيجة 4-2 في نصف النهائي.

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